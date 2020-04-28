СМИ узнали о «поезде удовольствий» Ким Чен Ына

Во время поездок северокорейского лидера сопровождают девушки-проводницы, утверждает издание. При этом в бригаду берут только высоких и красивых девственниц. Все они якобы проходят осмотр гинеколога перед выходом на работу. Кампанию по найму девушек Ким Чен Ын начал еще в 2015 году.

Внутри 20 вагонов находятся конференц-зал, лаунж-зона с розовыми кожаными диванами, офис со спутниковым телевидением и столовая. Предполагается, что внутри поезда перевозят бронированный автомобиль с мобильным туалетом для северокорейского лидера.

Кроме шикарной обстановки, в поезде есть склад с любимыми импортными продуктами Ким Чен Ына, а также с его любимым алкоголем. По слухам, лидер Северной Кореи очень любит швейцарский сыр, шампанское Cristal и коньяк Hennessy.

По версии издания, если Ким Чен Ын действительно жив, то он может находиться внутри своего поезда. Журналисты не исключили, что сейчас все разведки мира внимательно следят за составом через спутники.

Ким Чен Ын исчез из поля зрения СМИ и своих сограждан еще в середине апреля. Беспокойство началось, когда он не появился на торжественном мероприятии в честь дня рождения его деда Ким Ир Сена. В западных изданиях появилась информация, что лидер Северной Кореи тяжело заболел или же не смог пережить операцию. Словно в подтверждение этих сообщений на публике стала чаще появляться сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев заявил, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в полном порядке и сейчас работает. Он пояснил, что недавно тот направил телеграмму президенту Южно-Африканской Республики. По словам Тайсаева, об этом ему рассказали в посольстве КНДР в России.