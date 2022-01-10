Беспорядки в Казахстане, убийство девочки в Костроме, российское золото «Тур де Ски». Неделя в фотогалерее

Ситуация в Казахстане стала главной темой недели: мирные митинги переросли в беспорядки. В республике ввели режим чрезвычайного положения. Пятилетнюю девочку убили в Костроме. Обвиняемые по делу ранее отбывали наказание. Один — за педофилию, другой — за кражу. Российские лыжники успешно выступили на многодневной гонке «Тур де Ски». Наталья Непряева стала первой россиянкой, победившей на этих соревнованиях, Александр Большунов стал серебряным призером.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 3 по 9 января, — в фотогалерее «360».

Казахстан вошел в ЧП

Мирные акции протеста в Казахстане начались 2 января в западных районах республики. Жители высказали свое недовольство двукратным повышением цен на сжиженный газ, который в стране используют в качестве топлива для транспорта. Участники митингов заявили, что вслед за этим повысятся цены на продукты питания.

Причиной роста оказался переход торговли топливом на электронную биржу. Большинство брокеров играло на повышение, скупая все лоты, как только они появлялись, чтобы создать дефицит и заработать на наценке.

Жителей западных регионов поддержали в других городах. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал решение жителей, снизил цены на газ и распустил правительство. Но протесты не успокоились, а только разгорелись. Начиная с 4 января все крупные города страны охватили беспорядки.

Радикалы отбирали оружие у силовиков, грабили магазины, поджигали машины и здания, громили банки. Они захватили аэропорт Алма-Аты, который освободили только благодаря проведению спецоперации.

Чтобы взять ситуацию под контроль, Токаев ввел режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января. Во всех регионах страны действует комендантский час, на выездах стоят блокпосты. Жителей просят не покидать дома без необходимости. Власть в регионах передали назначенным комендантам. В каждом районе проходит контртеррористическая операция. Уже известно о погибших бойцах Национальной гвардии и полиции. Некоторым из силовиков не было и 25 лет.

По мнению президента Казахстана, за беспорядками стоят террористические силы, подготовленные за границей. По подозрению в государственной измене задержали главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова. В страну отправили миротворцев ОДКБ, которые взяли под охрану важные объекты. Ситуация стабилизировалась только в столице Казахстана. В других регионах силовики ведут бои с участниками беспорядков.

Убийство пятилетней девочки в Костроме

Полиция и волонтеры Костромы искали пропавшую пятилетнюю девочку, но вовремя найти ее не успели. Тело убитого ребенка обнаружили в местном общежитии. По данным следователей, с улицы девочку забрали двое мужчин.

Когда подозреваемых задержали, они признались в убийстве. Выяснилось, что один из них ранее отбывал наказание за педофилию и распространение порнографии. Второй сидел за кражу. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ребенок стал подарком одному из предполагаемых убийц на день рождения. Изначально они хотели похитить мальчика, но на глаза им попалась пятилетняя девочка.

Жители Костромы вышли на сход с требованием выдать им задержанных. Но правоохранители оставили подозреваемых в изоляторе. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве ребенка. Суд отправил их под арест. На похороны убитой девочки собрался почти весь город.

Триумф россиян на «Тур де Ски»

Источник фото: РИА «Новости»

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» завершилась победой Натальи Непряевой. Она стала первой россиянкой, которая получила золотую медаль чемпионата.

Непряева стала лидером в общем зачете после гонки на 10 километров классическим стилем. Соперницы обойти ее результат не смогли. Отрыв от второго места составил 46,7 секунды.

До этой триумфальной победы Непряева дважды получала серебряную медаль «Тур де Ски» в 2019 и 2020 годах.

У мужчин отличился Александр Большунов, который получил серебряную медаль соревнований. В общем зачете ему не хватило двух минут и 3,2 секунды, поэтому он уступил лидерство норвежцу Йоханнесу Клебо.

Заявление «ядерной пятерки»

Лидеры России, США, Китая, Великобритании и Франции выпустили совместное заявление: они призвали не допустить гонки вооружений и приложить все силы, чтобы предотвратить войну с использованием ядерного оружия.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — сказано в тексте документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно призывал собрать саммит постоянных членов Совета безопасности ООН. Подписанное заявление в очередной раз подтвердило необходимость подобного заседания. Но пока на предстоящей неделе российские дипломаты обсудят вопросы гарантий безопасности с США и НАТО.

В ближайший понедельник, 10 января, в Женеве начнутся переговоры российской и американской делегаций. Основными темами станут ситуация на Украине и введение взаимных ограничений по военным учениям, включая полеты стратегической авиации.

Второй раунд переговоров пройдет в Брюсселе 12 января, где соберется Совет Россия — НАТО. Там обсудят подготовленные дипломатами проект договоров о гарантиях безопасности в Европе. Россия ждет от альянса гарантий нерасширения на восток и отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности вне своей территории.

«Пацанковская» поножовщина

Участница первого сезона реалити-шоу «Пацанки» Регина Колупаева ударила свою мать ножом. Женщина попала в больницу. По данным СМИ, конфликт произошел во время новогодних праздников.

Журналисты выяснили, что после участия в телепроекте Колупаева вернулась в Гатчину к родителям. При задержании правоохранителями девушка вела себя не очень адекватно.

В региональном главке МВД сообщили, что поножовщина в квартире дома на улице Красных Военлетов в Гатчине произошла 2 января.

«26-летняя девушка во время бытового конфликта ножом ударила в спину свою 46-летнюю мать», — сообщили в ведомстве. Прибывшие на место сотрудники полиции забрали девушку в отдел для заведения уголовного дела и избрания меры пресечения.

Опасная жидкость

Длинные новогодние выходные привели к масштабным отравлениям поддельным алкоголем. В этом году лидером по количеству летальных исходов стала Сибирь. В Тюмени девять человек скончались после употребления метилового спирта. Продавцы разлили опасную жидкость в бутылки с маркировкой «Водка Сибири».

На следующий день количество жертв увеличилось еще на восемь человек. Жители поселка Кондинское умерли после употребления спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Следователи завели уголовные дела.

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