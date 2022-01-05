Протестующие штурмуют мэрии Алма-Аты и Актобе, отбирают оружие у силовиков. Главное из Казахстана

Третий день в Казахстане продолжается активная фаза митингов. Люди выходят на улицы городов, протестуя из-за повышения цен на сжиженный газ. Например, в Алма-Ате и Актобе митингующие приступили к штурму городских мэрий.

Как сообщил Telegram-канал «Лента дня», сотрудники ОМОН перешли на сторону народа. Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти» сообщил, что повестка митингов немного поменялась, протестующие активисты в городе Жанаозене выдвинули следующие требования власти: проведение народных выборов акима (администрации — прим. ред.) каждой области и города и смена режима. Также они настаивают, чтобы области возглавили люди, не относящиеся к нынешней системе власти.

В числе требований также есть возвращение Конституции 1993 года и отказ от преследования гражданских активистов.

Во время волнений в Алма-Ате толпа налетела на сотрудника правоохранительных органов и отняла у него личный автомат.

Силовики в Алма-Ате оттесняют протестующих от здания мэрии, которую участники акции пытаются взять штурмом, пишет RТ. Эти данные приводит издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Однако позднее демонстранты все же ворвались в здание администрации. Черный дым поднимается над зданием мэрии Алма-Аты, протестующие занимают здание и рассредотачиваются внутри.

Как уточнила в своем Telegram-канале газета «Известия», митингующим удалось проникнуть к администрации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отправить правительство республики в отставку. Также он объявил чрезвычайное положение в Мангистауской и Алма-Атинской областях. Также глава государства ограничил въезд и выезд из города.

Политолог Сергей Станкевич в разговоре с «360» назвал реакцию властей на происходящее правильной.

Отставка правительства может быть страхующим ходом, все остались на местах исполнять свои обязанности до конца режима ЧС Сергей Станкевич.

Он уверен, что после президент поменяет пару министров и вернет правительство на свое рабочее место. Аналитик расценивает это как «успокоительный шаг». В стране была попытка революции, но события были локальными, власть Казахстана реагировала на них спокойно и профессионально, добавил эксперт. Он отметил реакцию власти на законные требования, например, на контроль над ценами на сжиженный газ.