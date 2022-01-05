Протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате

Митингующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Ате. Об этом сообщил Telegram-канал Orda.

Очевидцы уточняют, что идет полная эвакуация сотрудников.

«Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: „Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет“», — рассказал блогер Алишер Еликбаев в беседе Orda.

Также Telegram-канал Sputnik сообщил, что группа людей штурмом пытается захватить здание Ауэзовского РОВД в Алма-Аты.

Правоохранители засели на крыше здания и пытаются отстреливаться, используя светошумовые гранаты.

Здание полиции находится в спальном районе города, вокруг много жилых домов. Местные жители опасаются мародерства.

Ранее в Казахстане разгорелись массовые волнения, первопричиной было повышение розничных цен на сжиженный газ пропан/бутан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Атинской и Мангистауской областях.

Он выступил с заявлением к нации, отметив, что «власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов».