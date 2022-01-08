Двух погибших гвардейцев похоронили в Казахстане. Видео

Жители Карагандинской области пришли проводить в последний путь двух погибших при подавлении массовых беспорядков сотрудников Национальной гвардии Казахстана. Видео показал Telegram-канал телеканала «Хабар 24».

Один из правоохранителей погиб под колесами грузовика, пытаясь спасти своих боевых товарищей. Транспортным средством управляли протестующие.

Второй погиб в Талдыкоргане в стычке с мародерами.

Также «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщил имена пяти полицейских, которые погибли при восстановлении законности во время массовых беспорядков. Среди них капитан Рахат С., прапорщик Ербол Е., старшина Ринат. К, сержант Ален А. и младший сержант Нурболсын А.

Как сообщило ИА НСН, всего за дни протестов полицейские задержали 3811 человек. Погибли 25 человек, 18 получили ранения. Жертвы есть и среди силовиков.

В столкновениях погибли 18 сотрудников полиции и национальной гвардии. Некоторым из них не было 25 лет.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.