Платежки россиян по ЖКХ станут дороже. Что будет с тарифами, капремонтом и расселением аварийного жилья в 2022 году

Новый год принес россиянам не очень радостную новость: с 1 января вступают в силу новые индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Для каждого региона они будут рассчитываться индивидуально. «360» разбирался, кто сколько будет платить.

Индексация платежей начнется во втором полугодии 2022 года, причем повышение будет носить строго индивидуальный характер для субъектов РФ в пределах от 2,9 до 6,5%. Или около 4% — как средняя цифра по России. Самое большое повышение ждет жителей Чечни — 6,5%, а минимальное — в Свердловской области — 2,9%.

Регионы решают сами

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» объяснил, что власти конкретного региона сами определяют повышение тарифов после анализа текущей экономической ситуации.

Поскольку предоставление коммунальной услуги мало чем отличается от любого производства, то какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие Иван Соловьев.

По его словам, конечный расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, пишет RТ.

«В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса», — объяснил Соловьев.

Юрист отметил, что количество льготников по услугам вырастет из-за планов снизить долю оплаты коммунальных услуг в общих расходах. В 2022 году доля коммунальных услуг в расходах составляет 22% от дохода, пишет «Газета.ru», через год снизится на 18%, а к 2025 году предполагается выйти на показатель в 15%.

Соловьев напомнил гражданам, что самое время задуматься про оптимизацию собственных платежей по квитанциям. К их числу он отнес такие нехитрые и доступные способы, как установка счетчиков на холодную и горячую воду, а также многотарифного счетчика на потребление электроэнергии. Замена лампочек на светодиодные или люминесцентные также поможет избежать повышенных платежей, уточнил НСН.

А что там с капитальным ремонтом

Член Общественной палаты Иркутской области Сергей Вахонин в разговоре с «360» отметил, что капитальный ремонт во многих регионах России почти не проводится из-за невысоких тарифов. В Москве и еще в двух-трех регионах высокий тариф, там наибольшее количество домов, которые реально ремонтируют.

«Я проживаю в Иркутске, тут ремонт не проводится. Когда в 2014 году установили тариф 5,5 рубля за квадратный метр, Контрольно-счетная палата сказала, что этот тариф экономически не обоснован. Тариф должен быть около 10-11 рублей за квадратный метр», — заявил общественник.

Вахонин считает, что тенденция роста цен на строительные материалы не сделает платежные документы граждан еще более увесистыми.

«Градостроительный кодекс говорит, что капремонт — замена крыши, инженерии. У нас же это в основном побелка фасадов. Если материалы подорожают, то при низком тарифе это никак не отразится. А где в капремонте там сильно используется металл? Те материалы, которые применяются в ремонте, в основном не растут в цене. Также стелют шифером крышу, что там с шифером-то произошло?» — отметил Вахонин.

Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев, впрочем, в беседе с «360» отметил, что придерживается иного мнения. По его словам, повышение цен на строительные материалы прямым образом окажет влияние на программу расселения аварийного жилья. Но дальнейшие перспективы роста цен зависят от спроса. При высоком спросе будет подорожание, если спрос останется умеренным, то цены останутся на уровне 2021 года.

«Пока сказать сложно. Тут играет роль сезонность, зимой спрос невысокий, так что в январе вряд ли будет повышение», — сказал он.

Тем не менее Гусев согласился, что под каждый регион программа капремонта расписана отдельно.

Она под каждый регион расписана персонально. Если вспомнить вице-премьера РФ Хуснуллина и конец 2021 года, то на одном из заседаний правительства он докладывал, чтобы избежать негативных явлений. Строительная отрасль заглянула с бюджет и взяла оттуда 500 миллиардов рублей с опережающим графиком, чтобы в 2022 году их не использовать, они были использованы в прошлом году Александр Гусев главный редактор информационного агентства «Строительство».

Он отметил, что Хуснуллин преследовал цель «зайти в кошелек 2022 года в 2021 году, чтобы избежать повышения цен на строительные материалы». Минстрой, опережая события, увеличил себестоимость строительства одного квадратного метра для программы расселения аварийного жилья до 70 500 рублей. Повышение составило 27% по сравнению с прошлыми годами. Когда программа начинала работать, в 14-15 годах, цена была 30 000 рублей за «квадрат», подвел итог эксперт.