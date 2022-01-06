Жители Костромы собрались на прощание с убитой 5-летней девочкой. Видео

Сотни горожан Костромы собрались на похороны пятилетней девочки, сообщил Telegram-канал SHOT. Ребенка, по версии следствия, изнасиловали и убили двое мужчин, тело было найдено в одном из общежитий города.

Тело хоронят в закрытом гробу. На траурную церемонию жители принесли белые шары.

После того как стало известно, что ребенка нет в живых, горожане, которые принимали участие в поисках, собрались вокруг общежития, где проходили следственные действия, и начали требовать выдать им задержанных. Об этом сообщили в паблике «ДТП Кострома» во «ВКонтакте».

Оба подозреваемых решением суда были отправлены под стражу на два месяца. Один из них, 44-летний Денис Г., ранее отбывал тюремный срок за педофилию и распространение порнографии, а 24-летний Вадим Б. сидел за кражу.