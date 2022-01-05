Пропавшую пятилетнюю девочку нашли убитой в Костроме

Тело пропавшей в Костроме пятилетней девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города. Следователи уже задержали двоих подозреваемых в убийстве ребенка. Как отметила пресс-служба регионального СУ СК РФ, задержанные признались в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, накануне девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку, через некоторое время ее забрали двое мужчин. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Незамедлительно были организованы поиски девочки. Ребенка искали следователи и криминалисты регионального СУ СКР, полицейские, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Спустя непродолжительное время правоохранители задержали двух подозреваемых. В сообщении пресс-службы ведомства отмечено, что задержанные признались в убийстве ребенка. Тело пятилетней девочки нашли в комнате одного из общежитий города.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).Расследование преступления продолжается.

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