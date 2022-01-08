Девять человек скончались в Тюмени от отравления метиловым спиртом

Девять человек погибли в Тюмени от последствий отравления метиловым спиртом. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Тюменской области.

Отмечается, что начиная с третьего января в нескольких точках в Тюмени, расположенных на Рижской и Ставропольской улицах, продавали метиловый спирт, разлитый в упаковки с этикеткой «Водка Сибири».

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальный срок заключения по статье — 10 лет.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых 1971, 1974, 1987 и 1993 годов рождения, оперативники проводят необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Тюменской области А. А. Кублякова.

Ранее суд отправил в СИЗО двух обвиняемых по делу об отравлении алкоголем в Балашихе.