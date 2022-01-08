«Врата ада» решено закрыть. Туркмения решила подзаработать на горящем 50 лет газовом кратере

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти способ потушить «Врата ада» — гигантский газовый кратер, который горит в пустыне Каракумы уже более 50 лет. «360» попытался узнать у экспертов, насколько выполнима просьба главы государства.

Сгорающие деньги

«Врата ада», как называют газовый кратер в пустыне Каракумы, был впервые обнаружен в 1971 году советскими геологами. Чтобы выделяющиеся испарения не вредили окружающей среде, их было решено поджечь. Напрасно ученые думали, что весь газ прогорит за несколько дней.

Вот уже 50 лет «вечный пожар» пылает, притягивая к себе туристов со всех уголков страны и пугая местных жителей.

Нынешний глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании правительства 7 января, предложил разработать способы затушить кратер. Он увидел в нем проблему в виде негативного влияния на экологию и здоровье людей из ближайших поселений.

Но есть и более приземленная причина: залежи газа под кратером, судя по всему, просто гигантские, а значит, их можно отправлять на экспорт. Пока же ценное сырье просто сгорает в воздухе, не принося в казну государства ни одного маната.

Достопримечательность

Кандидат технических наук, геолог Станислав Завацки рассказал «360», насколько выполним замысел Бердымухамедова. По его словам, способов потушить кратер много, но возникает вопрос экономической целесообразности, поскольку как туристический объект он приносит достаточно денег.

«Скважину еще в 1971 году пробурили, все начало гореть факелом, вокруг просела почва. Потушить будет непросто, уже пытались несколько раз», — рассказал Завацки.

По мнению геолога, потушить огонь можно с помощью бурения новой наклонной скважины сбоку от кратера, следует попасть в основную скважину. Затем ее стоит закупорить, цементирующим раствором или направленным взрывом. Но он отметил, что этот объект приносит неплохие деньги в качестве достопримечательности.

«Можно залить тяжелым раствором бария или же пробовать пробурить скважину сбоку. Это все стоит немалых денег, но выполнимо», — заявил Завацки.

На вопрос о конечности залежей газа в кратере Завацки объяснил, что он рано или поздно закончится, но хватит еще не на одну сотню лет, поскольку природа вновь возобновляет этот ресурс.

«Может, сделать так, чтобы не выгорал в пустоту, служил сельскому хозяйству. Желательно остановить горение и затем проложить трубу, чтобы вести, куда нужно», — заявил кандидат наук. Он напомнил, что подобные объекты есть в Иране, Азербайджане и Кувейте, этот феномен не является достаточно редким.

Опасности для окружающей среди геолог не видит. Завацки провел аналогию с обычным бытовым газом, объяснив, что в нем тоже есть продукты горения и сажа.

«Врата ада» не горят так, чтобы все вокруг зачадить. Это нормальный природный газ, сказать о влиянии на экологию нельзя.

Президент-мем

Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз отличается идеями, которые вызывают вопросы у простых обывателей. Например, когда в мире разразилась пандемия коронавируса, он предложил эффективное лечение при помощи… корня растения солодки и дымом растения гармалы. По мнению президента, это не позволит вирусу распространиться в организме.

Лидер Туркмении давно уже известен публике своими «разработками». Например, он лично разработал чертеж спортивного внедорожника, а потом и своими руками собрал его. Конечно же, новоизобретенный автомобиль прошел все тесты на специализированной дороге.

Однажды он на личном примере в образе героя американского боевика Джона Рэмбо показал своим подчиненным, как правильно управляться с огнестрельным и холодным оружием.

Ничего удивительного, что настолько разносторонний политик хорошо владеет музыкальным инструментом. Например, вот видео, где он спел песню собственного сочинения перед рабочими газохимического комплекса.

Один из самых свежих мемов: Бердымухамедов во время рабочего совещания продемонстрировал подчиненным, как нужно правильно поднимать над головой золотую штангу. Сотрудники государственного аппарата, как видно по ярким аплодисментам, оценили этот гимнастический прием.