Лыжница Непряева победила в общем зачете «Тур де Ски»

Победителем в заключительном этапе многодневной гонки «Тур де Ски» стала российская лыжница Наталья Непряева. Как сообщил RT, в финальном забеге в итальянском городе Валь-ди-Фьемме спортсменка стала четвертой, но осталась лидером общего зачета.

Последнюю дистанцию протяженностью 10 километров Непряева преодолела за 36 минут 13,5 секунды.

В общем личном зачете второе место досталось шведской лыжнице Эббе Андерссон, которая пришла к финишу последней гонки второй. Замкнула тройку норвежская спортсменка Хейди Венг, победившая в последнем забеге.

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, одержавшей победу в многодневке «Тур де Ски». Она дважды получала серебряную медаль в этих соревнованиях в 2019 и 2020 годах.

В минувший понедельник, 3 января, российская лыжница пришла первой к финишу в гонке на 10 километров классическим стилем. Маршрут она прошла за 29 минут 51,3 секунды, опередив норвежку Хейди Венг. Свою главную соперницу в общем зачете шведскую лыжницу Эббу Андерссон Непряева опередила на одну минуту 12 секунд.