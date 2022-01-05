Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме планировали похитить мальчика

Подозреваемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме изначально хотели похитить мальчика, но не смогли найти подходящую жертву. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на допрос подозреваемых.

Мужчины хотели преподнести мальчика одному из своих партнеров для сексуальных утех. Они около недели искали ребенка, но безуспешно.

Задержанные признались, что убитую ими девочку обнаружили случайно, увидев ее возле культурного центра на улице Северной Правды, куда ребенок вышел на несколько минут.

Один из задержанных ранее был судим за педофилию и распространение порнографии, был осужден на 4,5 года, вышел по УДО в марте 2021 года.

Второй также был осужден за кражу.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал отменить мораторий на смертную казнь в России для педофилов и убийц.