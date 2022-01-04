Акции протеста охватили все крупные города Казахстана. Отключен интернет и мессенджеры

Крупные акции протеста охватили практически все города Казахстана. Митинги проходят в Таразе, Актау, Актобе, Кызылорде, Нур-Султане, Астане и Алма-Ате. По данным издания «Vласть», в республике заблокировали работу мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Все они перестали работать около 22:00.

Во многих городах полностью отключили мобильный интернет, периодически пропадает мобильная связь.

Сервис мониторинга Global Chесk объявил, что в Алма-Ате полностью отключили доступ к Сети. Проблемы со связью подтвердили в казахстанском офисе «Билайна».

Попытки руководителей районных администраций успокоить протестующих успехом не увенчались. В Таразе местные жители освистали местного чиновника, когда он попытался их успокоить.

В Кызылорде протестующие потребовали от главы города Гульшары Абдыкаликовой предоставить им палатки и биотуалеты. После того, как чиновница покинула площадь, где собрались протестующие, там начались задержания.

По данным местных СМИ, до этого бойцы СОБР забрали несколько десятков человек, собравшихся около ледового дворца «Алматы Арена». В Шымкенте в автозаке увезли несколько десятков человек, которые пришли к зданию администрацию с требованием повышения зарплаты.

Telegram-канал издания Orda. kz опубликовал видео из Алма-Аты, где собралась огромная толпа протестующих.

По оценке журналистов в колонне несколько тысяч человек. Все они идут в сторону площади Республики.

Акции протеста продолжаются в Казахстане третий день. Все началось на западе страны, где местных жителей возмутило двойное повышение цен на сжиженный газ. В регионе его используют в качестве топлива для транспорта.

После первого дня протеста акцию поддержали жители центрального города области, а сегодня митинги охватили уже всю страну. Правительственная группа встретилась с жителями и пообещала, что цены на газ снизят к прошлым показателям. Также чиновники пообещали, что участники несанкционированных акций протеста никакой ответственности не понесут.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал собравшихся не реагировать на деструктивные призывы, чтобы не подрывать стабильность в стране. Он подчеркнул, что правительство рассмотрит все требования, которые ему предъявляет население. Но пока протесты не стихают.