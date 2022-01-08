Теперь только два сценария. Мир ждет появление супермутанта-коронавируса или окончание пандемии

Ученые не сошлись во мнении по поводу дальнейшего развития штамма коронавируса «омикрон». По одной версии, при попадании в организм животных возбудитель может превратиться в супермутанта, против которого окажутся бессильны вакцины и естественный иммунитет переболевших. Но также есть теория, что при сильном распространении штамм потеряет свою заразность, что станет концом пандемии.

Опасная мутация

Штамм коронавируса «омикрон» необходимо отслеживать при заражении не только людей, но и животных. Так как при попадании в организм зверей он может мутировать до такой степени, что превратится в супермутанта. Такую теорию в беседе с Ura.ru выдвинул научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Он пояснил, что в случае передачи «омикрона» от человека к животному и обратно нельзя исключать появления нового варианта возбудителя, который будет чрезвычайно опасным для людей.

«Не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький „омикрон“, что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится. С такой точкой зрения я категорически не согласен», — заявил Зверев.

Специалист привел в пример страны, где «омикрон» уже получил значительное распространение. По его словам, там наблюдаются огромный рост госпитализаций как взрослых, так и детей.

«На этом мутационный потенциал вируса не исчерпан. Его попадание в среду животных может обернуться еще большими проблемами», — заявил специалист.

Зверев пояснил, что если возбудитель найдет себе промежуточного хозяина, а после перекинется на человека, то он может приобрести смертельно опасные свойства, что приведет к новой волне смертей, а пандемия продолжится и станет еще более опасной.

«Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — заявил эксперт.

Происхождение «омикрона»

Группа китайских ученых в журнале Genetics and Genomics опубликовала предварительные данные исследования о происхождении штамма «омикрон». Они не исключили, что новый вариант коронавируса произошел от мышей.

В докладе говорится, что в белке-шипе возбудителя обнаружили большее количество мутаций, чем во всех других зарегистрированных штаммах. Эти изменения отличаются от тех, что формируются в организме человека, но напоминают изменения возбудителей в организме мышей.

Авторы доклада сделали вывод, что прародитель «омикрона» передался от людей мышам, в организме которых мутировал, а затем снова вернулся к людям, вызвав новую вспышку заболевания.

Шансы на конец пандемии

Доказательств того, что «омикрон» может передаваться животным и что участие в его создании принимали мыши, пока нет. Но исключать такую теорию тоже нельзя. Но эффект от такого обмена совершенно обратный. Вирус теряет свою силу. Об этом в беседе с «360» сказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что количество смертей от «омикрона» в три-четыре раза меньше, чем от прошлых штаммов коронавируса. Эксперт пояснил, что такой эффект ослабления у возбудителя происходит, когда он культивируется и мутирует в организмах разных видов, а потом переходит от одного на другой. В данном случае речь идет о переходе вируса от человека к мыши и обратно.

«Исключить такой „пинг-понг“ мы не можем, но для доказательств пока нет оснований нет. Нужны эксперименты, когда коронавирус человека введут в клетки организмов мышей, чтобы посмотреть, что с ним будет. Каким образом возник „омикрон“, сыграла ли роль в этом деле мышь — неизвестно. Но это создает гипотезы, которые в дальнейшем будут проверяться», — заявил Альтштейн.

Развитие событий, когда коронавирус вернется к животным, а после начнет заражать людей, эксперт полностью исключил. Он пояснил, что никакая эпидемия не может продолжаться слишком долго, потому что формируется общий иммунитет. Роль в этом играет как вакцинация, так и перенесенная болезнь.

С учетом того, что «омикрон» обладает повышенной заразностью, исключать того, что рано или поздно им заразятся все, нельзя. Но в этом есть и положительная сторона.

По словам Альтштейна, наблюдение за животными ничего не даст. Проводить их вакцинацию тоже нет необходимости. Привить можно домашних кошек и собак, но как быть с мышами? Эксперт отметил, что длительное и обильное размножение вируса вслед за ослаблением его патогенных функций приведет к снижению его заразности.

Но россиянам нужно готовиться к приходу новой волны «омикрона». Пока он бушует только в Европе и Америке, но в нашей стране он тоже есть, но пока только набирает силу. По прогнозу, новый рост заражений может начаться после новогодних праздников.

«К счастью, летальность там невысокая, намного ниже „дельты“. Но это все равно не отменяет того, что нужно ставить прививку, чтобы перенести заболевание в легкой форме», — отметил Альтштейн.

Он пояснил, что заражения коронавирусом в ближайшее время продолжатся, но смертей, как и тяжелых случаев, станет меньше. Шансы на то, что пандемия закончится в этом году, достаточно высокие, если люди начнут вакцинироваться и соблюдать все санитарные нормы.