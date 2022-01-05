Дорога длиною почти в 12 лет. Лыжница Непряева выиграла «Тур де Ски», а Большунов принес России серебро

Россиянка Наталья Непряева победила в общем зачете многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Она стала первой российской спортсменкой, которой это удалось. Лыжнику Александру Большунову не удалось вырвать победу, но он стал серебряным призером. После гонки спортсмены поделились своими впечатлениями.

Золото Непряевой

По итогам финальной гонки в итальянском городе Валь-ди-Фьемме Непряева стала четвертой. Она преодолела дистанцию в 10 километров за 36 минут 13,5 секунды. Несмотря на это, лыжница осталась лидером общего зачета. Непряева стала первой российской лыжницей, одержавшей победу в многодневке «Тур де Ски».

«Я действительно очень переживала перед этой гонкой, не знала, чего от себя ожидать. Самочувствие было хорошее, рада, что в этом году смогла собраться и выдать все, что оставалось», — сказала спортсменка после финиша.

Она добавила, что во время заезда старалась идти ровным темпом, но при этом видела спины лидирующих лыжников. В начале горы россиянке удалось получить 15-20 секунд, которые она потом пыталась удержать. Непряева призналась, что ей стало немного тяжело во время обгона финской лыжницы Кристы Пярмякоски.

Я понимала, что свое уже не упущу. Я поняла, что выиграю, метров за 600 — километр до финиша. Поняла, что должна дотерпеть, что все должно быть хорошо Наталья Непряева победительница «Тур де Ски».

Поздравить россиянку с победой поспешила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Она пообещала написать спортсменке, что гордится и верит в нее, а также назвала Непряеву большим бойцом.

«Сейчас у меня слезы на глазах. Шли к этому почти 12 лет. Гора — это сложная история, тут можно и за 400 метров проиграть. Очень напряженно было всю гонку», — процитировало Вяльбе РИА «Новости».

Как заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко, спортсменке удалось держать под контролем ход всей гонки.

«Поскольку было видно, что все в пределах видимости, она знала, сколько осталось до финиша, удерживала свой темп, не бросалась, чтобы удержаться любой ценой, где в конце можно „капнуть“ и проиграть все», — пояснил он.

Поздравил Непряеву с золотом и министр спорта России Олег Матыцин. Он отметил, что россиянка показала большое мастерство и волю к победе, а также продемонстрировала прекрасное умение выбрать подходящую тактику.

Поздравляю Наталью Непряеву с блестящей победой в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски»! Наталья вписала свое имя в историю — стала первой россиянкой, которая выиграла это престижное соревнование Олег Матыцин министр спорта России.

Глава Минспорта подчеркнул важность триумфа лыжницы перед началом Олимпиады в Пекине. Он пожелал спортсменке сохранить великолепную спортивную форму и настрой на победу.

Серебро Большунова

Еще одним призером общего зачета многодневки «Тур де Ски» стал россиянин Александр Большунов. Его отставание от лидера составило всего 2 минуты 3,2 секунды. Лыжник стал серебряным призером, уступив золотую медаль норвежцу Йоханнесу Клебо.

Две минуты можно было отыграть — но не с таким моим состоянием и не с таким Йоханнесом, который в такой отличной форме Александр Большунов серебряный призер «Тур де Ски».

По мнению спортсмена, норвежец может уже перестать тренироваться и просто «брать свое» на Олимпиаде. Он напомнил, что Клебо удалось обойти соперников в каждой гонке. Пока противостоять такому лыжнику другим спортсменам крайне сложно, рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ». Как заявил победитель «Тур де Ски», российский спортсмен сейчас находится не в лучшей своей форме.

«Удивил ли меня итоговый открыв? Большунов переживает не лучшие дни. Он точно был бы на вершине, если бы был в лучшей форме. Но теперь мы не узнаем, как могла бы пройти гонка, если бы все сложилось иначе», — сказал Клебо.

С высказыванием лыжника согласилась глава ФЛГР. Она отметила, что сейчас Большунов далек от своей суперформы, но набирает ее.

«В целом Саша набирает форму, что видно, он наш лидер, и лидер серьезный по сравнению со всеми остальными. Конечно, те проблемы, которые у него были в течение подготовительного этапа, бесследно не прошли», — подчеркнула Вяльбе.

Российский спортсмен призвал дождаться начала Олимпиады и посмотреть на деле, кто на что способен.