После убийства 5-летней девочки в общежитии Костромы жители требовали выдать им подозреваемых. Главное

Пропавшую в Костроме пятилетнюю девочку нашли мертвой в общежитии. Подозреваемые в убийстве уже были судимы. Один — за педофилию и изготовление порнографии. Местные жители устроили стихийный сход, потребовав выдать им предполагаемых убийц ребенка. Главное о резонансном деле.

Похищение возле кинотеатра

Информация об исчезновении девочки появилась 4 января. Ребенок пропал в микрорайоне Черноречье. Поиски вели полицейские, следователи и криминалисты регионального СУ СКР, областной поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры и добровольцы.

Представители отряда отметили, что во время операции быстро активизировались мошенники, гадалки и экстрасенсы. Они начали пытаться собирать деньги на поиск под видом помощников или кураторов поиска от «Лизы Алерт». Местных жителей призвали быть бдительными и не переводить никому свои средства. Всех, кто видел ребенка, попросили сразу сообщать об этом в МВД или волонтерам.

СК возбудил дело об убийстве малолетнего. В ведомстве установили, что девочка вышла погулять на улицу Северной Правды. Вскоре к ней подошли два мужчины, схватили ее и скрылись.

Тетя девочки рассказала «Известиям», что мать ребенка работает уборщицей в кинотеатре. В день исчезновения девочка была на работе у мамы, та делала уборку в залах. Ребенку стало скучно, и он попросил разрешения выйти на улицу посмотреть на елку, установленную перед зданием.

Тело в спортивной сумке

Момент похищения ребенка попал на камеры видеонаблюдения. Подозреваемых вычислили и задержали в общежитии. Там же было найдено тело девочки.

По данным источника РЕН ТВ, преступники сначала изнасиловали девочку, а потом зарезали. Труп они спрятали в сумку. Эти данные пока официально не подтверждали ни в МВД, ни в Следственном комитете.

В СК подтвердили, что подозреваемые сознались в убийстве ребенка, но подробностей не сообщили. Также ведомство опубликовало кадры из комнаты, где была убита девочка.

После того как стало известно, что ребенка нет в живых, горожане, которые принимали участие в поисках, собрались вокруг общежития, где проходили следственные действия, и начали требовать выдать им задержанных. Об этом сообщили в паблике «ДТП Кострома» во «ВКонтакте».

Подозреваемые — педофил и вор

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела поставил на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Он отдал поручение докладывать ему обо всех этапах расследования дела об убийстве ребенка и версиях произошедшего, сообщил RT.

Одному из задержанных 24 года. В минувшем апреле он бы условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке. Второй подозреваемый — 35-летний рецидивист. В 2017 году он был осужден за мужеложство с подростком младше 16 лет, уточнили в пресс-центре МВД. Помимо этого преступник получил срок за незаконное распространение порнографии.

На свободу он вышел в марте прошлого года и находился под административным надзором. По данным ведомства, участковые и сотрудники уголовного розыска посещали его, проверяли соблюдение установленных ограничений, проводили все контрольные мероприятия. В сентябре он нарушил правила выезда из города, за что его привлекли к административной ответственности.

В региональной прокуратуре заявили, что после убийства ребенка проверят исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, которые освободились из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства, написала «Газета.ru».

Закон о пожизненном сроке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на трагедию в Костроме, сообщив, что закон о пожизненном заключении педофилов может быть принят в ближайшее время.

«Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — написал он у себя в Telegram.

Парламентарий подчеркнул, что общество поддерживает максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми. Причем многие убеждены, что и этого недостаточно. По словам Володина, осужденные по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, на рудниках.

«Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», — добавил он.

Володин отметил, что этот вопрос необходимо проработать совместно с ФСИН. О ходе этой работы он пообещал информировать дополнительно. Пост Володина набрал более 2,4 тысячи комментариев. Пользователи поддержали скорейшее принятие закона и высказались за ужесточение наказания для педофилов.