Не в том месте. Музыкант из Киргизии оказался в гуще бунта в Казахстане, еще и взял на себя вину

Вот уже неделю продолжаются массовые протесты в Казахстане. Первоначальной причиной послужило повышение розничных цен на сжиженный газ на местных заправках. Но потом недовольство митингующих переросло в массовые беспорядки на улицах городов. Как там мог оказаться известный джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов? «360» попробовал разобраться в разных мнениях о ситуации.

Самой горячей точкой на карте столкновений Казахстана оказалась Алма-Ата. Президент Токаев докладывал, что город атаковали сразу шесть вооруженных групп численностью 20 тысяч человек. Правоохранители сумели задержать и нейтрализовать около пяти тысяч погромщиков.

Местный телеканал Qazaqstan 9 января в своих социальных сетях опубликовал запись допроса одного из задержанных, который на камеру признался, что является безработным жителем Киргизии. Свое участие в акциях он объяснил тем, что ему предложили 200 долларов за погромы, оплатив трансфер из Киргизии.

Оказался не в том месте

Telegram-канал Baza сообщил, что в задержанном узнали руководителя джазового оркестра Викрама Рузахунова, эту информацию в своем Twitter подтвердил основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров.

«Он часто ездил в Казахстан, участвовал в концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим!» — написал Азис.

Как оказался успешный музыкант на погромах в другом государстве? В Киргизии сразу выступили с заявлением. Руководитель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что если указанный гражданин и является Рузахуновым, то точно не является террористом.

«Говорю как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», — заявил Ташиев.

Telegram-канал Mash со ссылкой на казахских силовиков заявил, что задержанный гражданин на самом деле не Рузахунов, а некто Закир Убуров.

Это вызвало вопросы со стороны родственников последнего. В частности, его брат Тахир сделал заявление изданию Vesti.kg, что на приведенном видео не его брат. И даже показал фотографию.

«Он работает в Алма-Ате, торгует посудой. Улетел туда два месяца назад. В последний раз с ним связывался дня три-четыре назад. Он собрался ехать домой. Затем пришло сообщение о том, что его задержали. Но на видео не он», — заявил брат Убурова.

В дело вступило Министерство внутренних дел Киргизии, заявив, что намерено проверить обстоятельства факта задержания гражданина, показанного на видео.

На просторах YouTube можно найти концертные записи с участием группы Рузахунова. В его Instagram больше 24 тысяч подписчиков.