Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны. Исполняющий обязанности премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

«В соответствии со статьей 70 конституции республики Казахстан постановляю принять отставку правительства республики Казахстан», — говорится в президентском указе. Его фрагмент привел RT.

Текст документа размещен на официальном сайте президента республики.

Члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета.

Протесты продолжаются в городах Казахстана уже несколько дней. Причиной митингов стало повышение стоимость сжиженного газа. Накануне, 4 января, акции переросли в беспорядки. Столкновения между силовиками и митингующими произошло в Алма-Ате в ночь на 5 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Также глава государства ограничил въезд и выезд из города. После этого казахстанские СМИ со ссылкой на источники сообщили о намерении Токаева объявить утром 5 января об отставке правительства.