Пятилетняя девочка пропала в Костроме

Пятилетняя девочка пропала в костромском микрорайоне Черноречье. Сотрудники полиции, волонтеры и добровольцы уже приступили к поискам ребенка.

Согласно информации УМВД по Костромской области, пятилетняя девочка пропала 4 января в микрорайоне Черноречье. Ребенок был одет в розово-синюю куртку и темно-синие штаны. Также на девочке были надеты розовые ботинки и шапка с помпоном, уточнил сайт kostroma.today. У нее светло-русые волосы и серые глаза.

К поискам пропавшего ребенка подключился областной поисковый отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры попросили всех неравнодушных помочь с печатью ориентировок. Информацию о ребенке необходимо распечатать и привезти в штаб поискового отряда.

«В связи с поиском пятилетнего ребенка активно стали проявляться мошенники, гадалки и экстрасенсы. Они собирают деньги на поиск, иногда представляясь помощниками или кураторами поиска от „ЛизаАлерт“. Напоминаем, что отряд не принимает никакой финансовой помощи. Не надо никому перечислять деньги», — предупредили представители отряда.

Правоохранители призвали всех, кто видел пропавшую девочку, сообщить полицейским или волонтерам.