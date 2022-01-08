Задержан экс-руководитель Комитета Нацбезопасности Казахстана, его подозревают в госизмене

Бывший руководитель Комитета Национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан, его подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба КНБ на своем официальном сайте.

Отмечается, что Масимов помещен в СИЗО. Также по уголовному делу с ним проходят другие лица, личности их не раскрываются.

Если вина Масимова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Казахстана.

Ермухамет Ертысбаев, бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ранее заявил, что происходящие в стране события с погромами частной собственности и вооруженного сопротивления силовикам были бы невозможны без предателей в структурах власти.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, попросив власти стран-участниц ввести миротворцев.