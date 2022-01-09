Восемь человек скончались в Югре от отравления спиртом

Восемь человек погибли в Ханты-Мансийском автономном округе в результате употребления некой спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по округу.

Как сообщило ведомство, жители поселка Кондинское купили спиртосодержащую жидкость, после чего две женщины и шестеро мужчин скончались 8 и 9 января.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Правоохранители проводят необходимые мероприятия, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Ранее аналогичный случай произошел в Тюмени, где девять человек отравились метиловым спиртом. Полиция задержала четырех подозреваемых в продаже этой жидкости под видом водочного изделия в бутылках «Водка Сибири».