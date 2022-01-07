Российские миротворцы и силовики Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Российские миротворцы вместе с правоохранителями Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, в состав миротворческих сил России входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, сообщило РИА «Новости».

Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В Минобороны подчеркнули, что миротворцы оказывают помощь в поддержании законности и правопорядка.

Первый борт с российскими военными прибыл в Казахстан накануне. Сегодня в Казахстане уже четвертый день продолжаются беспорядки и погромы. Предварительный ущерб составляет 100 миллионов долларов. Среди казахстанских силовиков более 10 погибших, свыше 350 были ранены. Есть пострадавшие среди участников протестов. В пятницу президент республики выступит с новым обращением к народу.