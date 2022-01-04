Лыжник Александр Большунов стал серебряным призером «Тур де Ски»

Российскому лыжнику Александру Большунову не хватило двух минут и 3,2 секунды, чтобы стать лидером в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Как сообщил RT, спортсмен стал серебряным призером, уступив золотую медаль норвежцу Йоханнесу Клебо.

Третье место досталось лыжнику из Финляндии Ийво Нисканену, который отстал от лидера на три минуты 14,5 секунды. Для Йоханнеса Клебо это уже вторая золотая медаль многодневного турнира.

Во вторник, 4 января, спортсмены вышли на шестой, финальный этап соревнований в итальянском городе Валь-ди-Фьемме. Они преодолели маршрут длиной 10 километров свободным стилем.

Остальные российские лыжники расположились в рейтинговой таблице в следующем порядке: Денис Спицов стал четвертым, Иван Якимушкин — шестым, Алексей Червоткин занял 13-е место, Артем Мальцев расположился на 16-м, Илья Семиков получил строчку номер 17, Андрей Мельников стал 23-м, а Глеб Ретивых — 41-м.

В соревнованиях «Тур де Ски» среди женщин первое место впервые заняла россиянка Наталья Непряева. К финишу последней гонки она пришла четвертой, но сохранила лидерство в общем зачете.