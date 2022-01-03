Неисправимые «Пацанки». Еще одна участница шоу попала в поле зрения МВД после поножовщины

Участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева оказалась в отделении полиции под Санкт-Петербургом по подозрению в нападении на свою мать. Женщина, по данным СМИ, получила ножевое ранение в спину и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Это уже не первый случай, когда девушки из этого проекта оказываются замешанными в скандалах с поножовщиной.

Ударила мать ножом в спину

Колупаевой 26 лет, она выросла в Гатчине. Новогодние праздники, вероятно, решила отметить в родном доме. Но все закончилось тем, что ее мать с проникающим ножевым ранением была госпитализирована, сообщил источник Telegram-канала «112».

По его данным, поножовщине предшествовала ссора пострадавшей со своей дочерью Региной, которая якобы находилась в тот момент под воздействием наркотиков. Официально эта информация подтверждена не была. Источник добавил, что девушку задержали, вскоре суд должен избрать ей меру пресечения.

Отец тоже в больнице

По информации 47news.ru, ЧП произошло накануне вечером в квартире дома на улице Красных Военлетов в Гатчине. Пострадавшей женщине 46 лет. Источник издания обратил внимание, что подозреваемая в нападении девушка во время задержания вела себя не слишком адекватно. По факту случившегося идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Собеседник 47news.ru уточнил, что Колупаева нигде официально не работает. Никаких комментариев по поводу сообщений в СМИ она пока не давала. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», отец Колупаевой тоже пострадал. Его доставили в травматологию. По предварительным данным, дочь успела повредить ему левую руку.

Участие в «Пацанках»

Пять лет назад Колупаева участвовала в первом сезоне «Пацанок». Ее характеризовали как девушку, которая выросла в семье со сложными отношениями: отец вел себя жестко, мог накричать, не выбирал выражения. В школе она дружила только с мальчишками, впоследствии тоже предпочитала мужскую компанию. Она признавалась, что может выпить с приятелями, причем довольно часто. Но проблемой это девушка не считала.

По странице Регины в соцсетях понять что-либо о ее увлечениях сложно. Среди последних записей — фото собранных грибов в лесу и снимки шубы, которую она хотела продать.

В шоу она хотела участвовать, чтобы научиться быть более женственной. В анкете на сайте uchastniki.com сообщалось, что мать Регины бросила свою семью и дочерей, влюбившись в другого человека.

Дело о поножовщине Ксении Милас

В мае прошлого года другая участница «Пацанок» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас тоже попала в поле зрения правоохранительных органов после вооруженного конфликта на вечеринке в доме на Скобелевской улице в Москве.

По неподтвержденным данным, Милас объявили в розыск после того, как она, предположительно, поранила ножом одну из девушек. После драки создатели телепередачи заявили, что ее отстранят от съемок в шоу.

Источник Life сообщал, что против девушки возбудили дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В полиции и СК эти данные не комментировали.

Это тоже не первый скандал с участием Милас. До этого она устроила драку в столовой в Новосибирске, где проходила очередная съемка передачи.