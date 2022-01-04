Обещание властей Казахстана снизить цену на газ не смягчило протестующих

Комиссия во главе с вице-премьером Казахстана Ералы Тугжановым, которая прибыла в Актау, где проходят протесты из-за повышения цен на газ, приняла решение снизить цену на топливо до 50 тенге за литр (меньше 10 рублей). Но не факт, что это условие поможет снизить градус протеста, рассказал «360» журналист, автор проекта «За нами уже выехали» Дмитрий Дубовицкий.

По его словам, сейчас в Актау протестующие угрожают не выпустить с площади главу Мангистауской области. Они требуют, чтобы к ним на переговоры прилетел президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Это самые крупные протесты за последние несколько лет. Триггером послужило резкое повышение стоимости сжиженного газа в Мангистауской области, которым заправляются здесь практически все автовладельцы», — сообщил Дубовицкий.

Он напомнил, что цену на топливо подняли до 120 тенге, это примерно 20 рублей. Столько же газ стоит и на заправках в Алма-Ате, но для нефтедобывающего региона такое повышение стало очень резким. Протесты начались в городе Жанаузен. После против повышения цен выступили в Актау.

«Сегодня митинги охватили едва ли не весь запад страны, но и не только. Сейчас приходят сообщения, что есть группы протестующих в Караганде, Кустанае и других городах страны. В Алма-Ате и Нур-Султане протестных групп пока не так много», — добавил он.

Участники перекрывают площади и подъезды, им глушат мобильный интернет, было заблокировано два сайта, которые освещали протесты, отметил собеседник «360», но задержаний, по его информации, не так много. Он добавил, что власти республики ждут протестов в крупных городах страны. При этом с каждым днем требования протестующих становятся жестче.

«Еще вчера жители Жанаузена и Актау требовали снижения цен на газ до 50 тенге за литр и улучшения жизни. Сегодня <…> потребовали отставки премьер-министра Казахстана и диалога с президентом страны», — рассказал Дубовицкий.

«В целом нужно отметить, что все достаточно мирно. Люди устанавливали палатки и юрты, скидывались на еду. Убирали за собой. Довольно мирно призывали не поддаваться на провокации и просили конструктивного диалога. В Атырау сегодня все жестче, были столкновения с правоохранителями. Но пока довольно все цивилизованно и мирно. Но как будут развиваться события, предсказывать сложно», — заключил он.

Местные власти ранее объяснили ситуацию с ростом цен рыночными условиями. В Министерстве энергетики заверили, что примут меры для балансировки цен, но жителей это не успокоило. Участники протеста объяснили, что сжиженный газ используется для транспорта, а значит, вслед за ним цены взлетят и на другие товары, в том числе на продукты.