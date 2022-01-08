Более 650 человек задержаны в Костанайской области по подозрению в беспорядках

Правоохранительные органы Костанайской области Казахстана задержали более 650 человек, все они подозреваются в участии в беспорядках. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik со ссылкой на коменданта области Кайрата Дюсембекова.

Отмечается, что 220 задержанным предстоят административные суды, они получат от пяти до 15 суток ареста. Остальные подозреваются в нападении на сооружения, здания, средства связи и сообщений.

Задержанным в соответствии со статьей 269 УК РК грозит тюремный арест от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Также источник сообщил, что в городе Таразе были уничтожены шесть террористов, при операции пострадали семь сотрудников полиции.

Страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности ввели миротворческий контингент в Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам.