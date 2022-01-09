Раскрыта сумма участия в погромах в Алма-Ате, радикалы продолжают оказывать вооруженное сопротивление. Онлайн

В Алма-Ате продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны вооруженных погромщиков. Из Казахстана попытались скрыться 300 иностранцев с оружием. Один из задержанных раскрыл сумму, которую ему заплатили за участие в беспорядках. Мы следим за событиями в республике в онлайн-трансляции.

10:49 Группу из 20 человек задержали в Алма-Атинской области.У них изъяли пять автоматов Калашникова, 24 пистолетов Макарова, винтовки. В общей сложности у них было 40 единиц оружия и 500 патронов разного калибра, сообщил «Sputnik Казахстан».

10:15 Появилось видео погрузки и вылета самолета Ан-124 «Руслан» в Казахстан с аэродрома Северный в Ивановской области.

Переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан продолжается.

10.03 Ущерб в ходе беспорядков в Казахстане вырос до 212 миллионов долларов. Предварительную сумму назвали в Нацпалате предпринимателей.

10:02 Telegram-канала Baza сообщил, что известного джазового музыканта из Киргизии перепутали с задержанным погромщиком. Он якобы приезжал в Казахстан и согласился за 200 долларов участвовать в протестах.

09:51 Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что все свои обращения к соотечественникам Касым-Жомарт Токаев писал сам, не прибегая к поддержке консультантов. Все решения глава государства тоже принимает самостоятельно, добавил Уали.

09:32 Задержанный за участие в беспорядках житель Киргизии рассказал, что ему заплатили 200 долларов неизвестные люди. Они купили ему билет и оплатили проживание. В квартире в Алма-Ате с ним находились люди из Узбекистана и Таджикистана, сообщил телеканал Quazahstan.