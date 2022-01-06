От курьеров до врачей. Какие профессии ждет повышение зарплаты в 2022 году

На рынке труда в наступившем году сохранится повышенный спрос на курьеров, представителей IT-сферы и врачей. Представители этих профессий могут рассчитывать на повышение зарплаты. При этом работодатели будут выдвигать повышенные требования к соискателям. «360» выяснил, кого еще из специалистов ждет увеличение оплаты труда.

Наибольшим спросом на российском рынке труда в 2022 году будут пользоваться продавцы и курьеры. Об этом заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. По его словам, зарплаты вырастут во всех отраслях, но коснется это не всех специалистов.

«Традиционно, опережающими темпами будет расти IT-сфера, эта тенденция продолжается. Кроме того, у нас достаточно большой недостаток неквалифицированного персонала в новых отраслях — те самые курьеры, за них идет борьба, и зарплаты у них тоже вырастут опережающими темпами», — сказал Захаров ИА НСН.

Он добавил, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса особенно востребованы медики и фармацевты. В сфере здравоохранения платить будут больше практически всем сотрудникам. Для повышения зарплат представителей бюджетной сферы правительство уже выделило 12 миллиардов рублей.

«Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Эта работа ведется в рамках реализации майского указа президента», — говорил в начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

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Взятые из бюджета деньги пойдут на оплату труда не только врачей, но и преподавателей, а также работников науки и культуры. Осенью возобновится индексация зарплат госслужащих, которая составит 4%. Еще оплата труда вырастет в финансовой и страховой отраслях вместе со строительством и розничной торговлей.

Как считает рекрутер Ильгиз Валинуров, в наступившем году работодатели будут чаще всего искать в том числе и таксистов. Будут актуальны профессии, связанные с продажами. Речь идет о рекламе, маркетинге, доставке и логистике.

«Растет количество маркетплейсов, соответственно увеличиваются объемы производства, и кто-то должен все это поставлять», — процитировала рекрутера «Лента.ру».

В конце ноября 2021 года специалисты SuperJob решили спросить у российских компаний, планируют ли они поднять зарплаты своим сотрудникам. Тогда проиндексировать выплаты намеревались только 29% работодателей. Еще 41% респондентов заявил, что не станет этого делать. Не смогли ответить на вопрос 30% компаний. При этом 42% россиян сказали, что надеются на повышение зарплаты.

Дефицит кадров

Рынок труда уже столкнулся с острым дефицитом кадров. Работодатели не могут найти специалистов с нужными навыками. К такому выводу пришли сотрудники международной стаффинговой группы Ancor. Они провели опрос среди 54 компаний из самых разных отраслей.

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«С одной стороны, мы наблюдаем избыток вакансий, а с другой — большое количество резюме соискателей, которые теоретически могли бы их закрыть. Но они не пересекаются, так как квалификация этих кандидатов не соответствует требованиям работодателей», — рассказал «Известиям» вице-президент по операционному управлению Ancor Алексей Миронов.

По словам исследователя Пензенского государственного университета (ПГУ) Вадима Щеглова, дефицит специалистов будет наблюдаться и в течение 2022 года. Причиной станет нежелание работодателей кардинально повышать зарплату.

Некоторые профессии могут и вовсе исчезнуть, уверен Захаров. Он подчеркнул, что современные технологии в ближайшие 10 лет вытеснят бухгалтеров, курьеров, таксистов и преподавателей иностранных языков.

Рост зарплат в 2021 году

В течение прошлого года зарплата россиян тоже росла. Активнее всего она увеличивалась в Уральском федеральном округе, сообщили аналитики платформы hh.ru. За год оплата труда жителей Урала увеличилась на 12%, уточнила «Российская газета».

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Данные рассчитывались на основе зарплат сотрудников уровня «специалист» и «ведущий специалист». Если в 2020 году доход таких работников превышал 56 тысяч рублей, то через год перевалил за 62,85 тысячи рублей.

На втором месте списка оказался Сибирский федеральный округ, где увеличение зарплат составило 8%. Замкнули тройку лидеров Петербург и Ленобласть — 6%. В конце перечня расположился Северо-Кавказский ФО. Там зарплаты даже показали небольшое снижение на 1%. В 2020 году жители региона получали 42,64 тысячи рублей, а по итогам 2021 года их доход составил 42,2 тысячи рублей.