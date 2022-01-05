Появилось видео допроса подозреваемых в убийстве 5-летней девочки в Костроме

МВД опубликовало видео допроса двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. На записи они рассказывают о себе и своих судимостях.

Одному из подозреваемых 45 лет. Его зовут Денис. Г. В 2017 году он был осужден за половое сношение с подростком младше 16 лет, а также за незаконное распространение порнографии. Вышел на свободу в марте прошлого года. Второй подозреваемый — Вадим Б. Ему 24 года. В апреле прошлого года он был условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке.

В полиции сообщили, что оба подозреваемых были задержаны через несколько часов после начала поисков пропавшего ребенка. Их обнаружили в двух кварталах от общежития, где была убита пятилетняя девочка.

Полиция утверждает, что двое мужчин похитили ребенка накануне днем на улице Северной Правды, а потом скрылись. По факту случившегося возбудили дело об убийстве. Поисками занимались весь личный состав регионального МВД, сотрудники СУ СК РФ, волонтеры и добровольцы.

В МВД добавили, что за 45-летним подозреваемым, который отбывал срок за педофилию, был установлен административный надзор. Участковые и сотрудники уголовного розыска посещали его, проверяли соблюдение ограничений. В сентябре 2021 года он попытался уехать за пределы Костромы, после чего его привлекли к административной ответственности.

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.