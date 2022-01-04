Газовый бунт в Казахстане не утихает три дня. Отдать цены на откуп бирже оказалось самым опасным решением властей

Западные области Казахстана третий день сотрясают протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Для местных жителей это основной вид транспортного топлива и они опасаются, что вслед за газом цены взлетят на все товары. Власти республики направили в бунтующие регионы правительственную группу, которая пообещала установить цены на газ ниже последней цены.

Вспышка недовольства

Цены на сжиженный газ в Казахстане выросли с 60 до 120 тенге (10,7 и 21 рубль соответственно) за литр с 1 января. Первыми на улицы вышли жители города Жанаозена, которые потребовали у местных властей вернуть прежнюю стоимость топлива. Недовольные автолюбители перекрыли движение в центре города и потребовали ответа от администрации. Когда глава населенного пункта предложил собравшимся передать свои предложения в письменном виде толпа разъярилась еще сильнее.

В министерстве энергетики Казахстана объяснили, что власти не регулируют цены на газ. С этого года все торги перешли на электронную биржу, поэтому стоимость сырья формируется рынком, который столкнулся с дефицитом.

Но жителей города это не убедило. К протестам присоединились практически все населенные пункты Мангистауской области. Ситуацию усугубило еще и то, что это главный регион, где добывается газ в Казахстане. В ночь на 3 января на митинг начался в административном центре региона — городе Актау.

Протесты поддержали рабочие нефтеперерабатывающих заводов, которые пригрозили длительными забастовками, если цены на газ не снизятся.

К протестам присоединились водители и кондукторы автопарков. Они заявили, что не намерены работать в условиях значительного роста цен на топливо, который приведет к еще большему подорожанию основных товаров.

Ситуация обострилась во вторник, 4 января. К протестам в Мангистауской области присоединились жители городов Атырау, Актобе и Талдыкорган. Участники акций перекрыли дороги большегрузными автомобилями, потребовали отставки местных властей и приезда в регион президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

В Атырау начались столкновения местных жителей с силовиками. Главное требование участников протеста снизить цену на газ до 50 тенге.

В минувший понедельник, 3 января резидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изучить ситуацию и принять меры с учетом экономической целесообразности. Кабмин срочно создал специальную комиссию и объявил о начале расследования на предмет сговора владельцев автозаправочных станций.

«Ловкие пальцы»

Причиной резкого взлета цен на сжиженный газ стал перевод торгов этим видом сырья на электронную биржу. Объемы продаж на виртуальной площадке увеличивали на протяжении трех лет пока в этом году не перевели их полностью. Ожидалось, что это сбалансирует цены, привлечет дополнительные инвестиции в газовые месторождения и увеличит производственные мощности. Но все пошло совсем не так.

Эксперт по энергетике Асет Наурызбаев на своей странице в Facebook объяснил, что в момент открытия торгов брокеры быстро покупают первый газовый лот, чтобы потом перепродать с наценкой.

Газ забирают самые ловкие пальцы. Проще было случайным образом раздавать лоты между покупателями Асет Наурызбаев

Наурызбаев отметил, что свою роль в повышении цен сыграли маленькие квоты, которые выделяют для торгов на внутреннем рынке. Большая часть газа направляют на экспорт, что приводит к дефициту и росту цен.

«Расчетом квот занимается, само собой, министерство энергетики (а кто еще у нас может так неудачно работать?) Удивляет молчание ассоциации — нормальные рыночные игроки давно съели бы такое министерство с потрохами», — добавил эксперт.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «360» отметил, что экономика Казахстана большей частью ориентирована на экспорт. Поэтому в основном газ продают на внешние рынки, поэтому недовольство жителей резким скачком цен вполне понятно.

«Там есть структурные проблемы, которыми надо заниматься. Поэтому протесты — это выплеск накопившегося недовольства», — отметил он. По словам эксперта, угрозы для политической стабильности в Казахстане протестные акции не представляют. Люди выступают с конкретными экономическими требованиями.

«Думаю, что руководству республики хватит сил, чтобы ситуацию разрулить. Могут пойти на уступки, будут какие-то другие меры», — подытожил эксперт.

Законы рынка

В минувший понедельник министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что правительство не может выполнить требование протестующих и пойти на снижение цен на газ до 50 тенге за литр. Он пояснил, что себестоимость производства топлива выше в два раза.

«У нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие может быть не очень популярные меры. Есть законы рынка, которые никто не отменял», — заявил Мирзагалиев.

Законы рынка ради успокоения жителей нарушила правительственная комиссия, которая приехала в бунтующие Актау и Жанаозен. По итогам переговоров чиновники заявили, что цены на сжиженный газ составят 50 тенге за литр. Это даже меньше, чем было до последнего повышения.



Собравшимся на площадях пообещали, что к ответственности привлекать никого не будут, а все возникающие вопросы начнут решать в режиме диалога. Такое решение участников протеста в Актау не удовлетворило. Они пригрозили, что не уйдут с площади, пока не встретятся с президентом страны.



Глава республики Касым-Жомарт Токаев призвал жителей не поддаваться на призывы деструктивных лиц, цель которых подорвать стабильность в стране. Он добавил, что все другие требования социально-экономического характера рассмотрят на заседании правительства в ближайшую среду.