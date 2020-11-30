Отрезанный остров Русский, умер Марадона, дети-заложники в Петербурге. Неделя в фотогалерее

Не стало легенды мирового футбола Диего Марадоны. Но сейчас его смерть вызывает все больше вопросов. Остров Русский оказался отрезанным от мира после обледенения моста. Главу муниципалитета отстранили от должности. Петербуржец взял в заложники шестерых детей, но после переговоров с прокурором сдался.

Обо всех важных событиях, которые произошли в России и мире в последнюю осеннюю неделю, с 23 по 29 ноября, расскажет фотогалерея «360».

Ледяная преграда

Сильный шторм обрушился на Приморье в конце прошлой недели. Ледяной дождь оставил жителей без света и воды. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, но до конца решить проблему так и не смогли. Остров Русский остается отрезанным от остальной страны. Мост, по которому жители добирались до материка, оказался покрыт огромной коркой льда. Спасатели продолжают его сбивать, но работы еще очень много.

Пока людей с отрезанного острова переправляют с помощью парома. Он рассчитан на 20 машин, курсирует каждые два часа и точно не вмещает всех желающих.

Восстановительные работы не прекращаются уже больше недели, но на острове ситуация сильно не изменилась. В итоге губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил выговор главе острова Ирине Пан и отстранил ее от выполнения обязанностей. По словам губернатора, чиновница безответственно отнеслась к задаче помочь населению во время ЧС.

Пока на остров привозят дизельные генераторы, чтобы хоть как-то обеспечить жителей светом. Но власти считают, что в этом месяце движение по мосту пока не откроется даже частично. Лед продолжает падать прямо на середину дороги.

Умер Диего Марадона

Легенда мирового футбола Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Он восстанавливался после операции на мозге, но умер от отека легких, вызванного сердечной недостаточностью. Власти Аргентины объявили трехдневный траур. Проситься с футболистом пришли несколько тысяч человек. Все футбольные матчи, проходившие в мире, начинались с минуты молчания в честь автора «руки Бога», забившего «гол столетия». Диего Марадону похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса.

Жизнь Марадоны действительно была скандальной. Он злоупотреблял алкоголем и наркотиками, к которым пристрастился во время игр за итальянский клуб «Наполи». Но он был по-настоящему талантливым спортсменом, чьи голы навсегда вписаны в историю футбола.

Марадона не был бы собой, если бы его смерть обошлась без скандалов. Сначала с трупом спортсмена сделал селфи сотрудник похоронного бюро и отправил его в Сеть, чем вызвал небывалую ненависть всех поклонников футболиста. После прокуратура начала расследование обстоятельств смерти спортсмена.

Выяснилось, что все не так просто и, возможно, есть вина лечащего врача Леопольдо Луке. Медик оставил своего пациента без помощи и не пригласил специалистов после его выписки, как того требовали врачи больницы. Прокуратура предъявила ему обвинение в халатности.

Заложники из Колпина

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга Денис Бельтюков заперся в квартире с шестью мальчиками и угрожал им убийством. Сам он биологический отец только двоих, остальные — дети его сожительницы. Мужчина угрожал топором и кричал, чтобы к окну подошла его жена. Чтобы его требования выполнили, он поставил на подоконник одного из младших детей и поднес к его горлу нож.

По словам соседей, семья лишь недавно стала арендовать квартиру в этом доме. По их словам, буйствовать мужчина начал накануне вечером. Из-за этого его жена ушла в ночь из дома, оставив детей. Такое происходит не впервые, во дворе семью называют неблагополучной.

По предварительным данным, захвативший в заложники детей мужчина был пьян. Он отпустил их спустя пять часов — после переговоров с районным прокурором.

Сначала вышли мальчики, а потом и сам Бельтюков. Ему предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы». По решению суда мужчину отправили за решетку.

Смерть отца иранского атома

Руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде стал жертвой покушения неизвестных. Люди в масках напали на его охрану и обстреляли машину. Ученый получил смертельное ранение, и врачи не смогли его спасти.

Известно, что Фахризаде руководил Физическим исследовательским центром и отказывался от переговоров с МАГАТЭ. Западные разведки считают, что он имел отношение к иранской ядерной программе и работал над созданием атомной бомбы.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в покушении на ученого спецслужбы Израиля. С такими же заявлениями выступил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он призвал международное сообщество осудить это преступление и пообещал, что Иран жестоко накажет виновных.

Многие опасаются, что убийство видного ученого, который имел отношение к иранской атомной программе, приведет к новому витку обострения на Ближнем Востоке.

Новый «оборотень в погонах»

Полковнику полиции из Дагестана Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году. Там погибли 40 человек, около 100 получили ранения. Следователи считают, что полковник помог одной из смертниц добраться до столицы. Кроме того, он лично возил руководителей преступного сообщества «Имарат Кавказ»* по Дагестану.

Офицера обвинили в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, бандитизме и причастности к терактам.

Басманный суд Москвы арестовал Исаева по ходатайству следствия. После ареста его адвокат заявил, что подзащитного оговорил из мести один из задержанных им террористов.

В МВД Гази Исаев проработал 35 лет. На должность начальника Кизлярского отдела он попал в 2010 году, после теракта, в котором погиб предыдущий руководитель Виталий Ведерников.

«Имарат Кавказ»* — запрещенная в РФ террористическая организация.

Париж в огне

Вторую неделю во Франции продолжаются массовые волнения после одобрения закона, запрещающего снимать на видео и фотографировать сотрудников полиции. На улицы вышли простые горожане и журналисты. Они заявили, что это позволит силовикам уходить от ответственности в случае превышения должностных полномочий.

Сначала демонстрации были мирными, но в минувшую субботу Париж стал настоящим местом боевых действий.

К демонстрации присоединилась группа молодых людей в черной одежде. Они оскорбляли полицейских, а потом начали забрасывать стражей порядка бутылками и фейерверками. Также хулиганы подожгли авто, несколько мусорных баков, фургоны и велосипед. На место потасовки приехало несколько пожарных машин. В результате пострадали 37 полицейских. Задержали 46 человек. Не исключено, что демонстрации продолжатся и дальше.

Дзюбе вернули капитанство

После скандала со сливом интимного видео нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернул себе повязку капитана петербургской команды. Однако первая же игра в старом-новом статусе закончилась для него травмой.

Дзюба ушел с поля на 90-й минуте игры против тульского «Арсенала», объяснив, что получил травму. Многие заметили, что спортсмен держался за пах, и сделали выводы, что именно в этой области у него болезненные ощущения. Окончательного подтверждения этой информации нет.

Капитанскую повязку сборной России тренер команды Станислав Черчесов пообещал вернуть Дзюбе в марте. Без нападающего «Зенита» сборная не очень хорошо выступила в Лиге наций. Команде Сербии российские футболисты уступили со счетом 0:5.