Сотрудник похоронного бюро сделал селфи с гробом Марадоны и навлек гнев Аргентины

Футболиста Диего Марадону скандалы сопровождали всю жизнь, но он явно не подозревал, что они настигнут его и после смерти. Сотрудник похоронного бюро, куда привезли тело известного спортсмена, сделал селфи около открытого гроба с поднятым большим пальцем. Снимок разошелся по Сети.

Как сообщило издание Diario Uno, фото стало вирусным, а за автором снимка началась настоящая охота.

Адвокат спортсмена Матиас Морла на своей странице в Twitter раскрыл имя автора снимка.

«Диего Молина — мерзавец, сфотографировавшийся рядом с гробом Диего Марадоны. Ради памяти моего друга я не успокоюсь, пока он не заплатит за такое поведение», — написал он.

Как выяснилось позже, этот сотрудник не только занимался подготовкой тела футболиста к похоронам, он управлял катафалком, который перевозил гроб.

Владелец похоронного бюро уже принес извинения родным и близким футболиста и заявил, что уволил этого сотрудника.

Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет в минувшую среду, 25 ноября. Ему стало плохо утром в доме недалеко от Буэнос-Айреса, где он восстанавливался после операции. Ухаживавшая за ним медсестра вызвала на место врачей, но спортсмену стало только хуже. Он скончался около полудня после остановки сердца. Власти Аргентины объявили трехдневный траур.

Жизнь Марадоны действительно была скандальной. Он злоупотреблял алкоголем и наркотиками, к которым пристрастился во время игр за итальянский клуб «Наполи». Но при этом он был по-настоящему талантливым спортсменом, чьи голы навсегда вписаны в историю футбола.