Начальнику дагестанского отдела полиции предъявили обвинение по делу о терактах в метро Москвы

Полковнику полиции из Дагестана Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о терактах в метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; бандитизм; террористический акт“», — сообщила пресс-служба СК России.

По информации следователей, Исаев входил в преступное сообщество «Имарат Кавказ»*. В 2009–2010 годах он передавал данные о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, Исаев лично перевозил руководителей сообщества по территории Дагестана. Также он привез на машине одну из смертниц с самодельной взрывчаткой на автостанцию в районе Кизляра. После этого женщину отправили в Москву для совершения теракта.

Взрывы прогремели в столичном метро 29 марта 2010 года. Жертвами терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» стали 29 человек. Более 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Имарат Кавказ»* — террористическая организация, запрещена в РФ.