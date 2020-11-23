Полковника полиции из Дагестана арестовали по обвинению в пособничестве террористам

Начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева отправили в СИЗО до 4 января 2021 года. Его обвинили в пособничестве террористам, которые устроили взрывы в метро Москвы 10 лет назад.

По версии следствия, Исаев причастен к взрывам на станциях «Парк культуры» и «Лубянка» в 2010 году. Он лично возил руководителей преступного сообщества «Имарат Кавказ»* по Дагестану и привез смертницу на автостанцию в Кизляре для выезда в Москву.

Против высокопоставленного полицейского завели дело. Его обвиняют в участии преступном сообществе с использованием своего служебного положения, в бандитизме и террористическом акте.

Силовики провели обыски в его доме и на рабочем месте и изъяли различные документы.

*«Имарат Кавказ» — запрещенная в России исламистская террористическая организация.