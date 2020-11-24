Появились кадры переговоров с захватчиком заложников в Петербурге

Прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга, где во вторник утром взяли в заложники шестерых детей, рассказал, что около полудня выехал на место происшествия — как только получил информацию от руководства.

«В 12:00 мне поступила информация о том, что в заложники взяты шесть детей. Я выехал на место для координации работы правоохранительных органов. Когда мне представилась возможность пообщаться с захватчиком, я сразу же вступил с ним в переговоры и убедил его, что никакой конфликт не может поставить жизнь детей под угрозу», — рассказал Игорь Ивкин.

По его словам, мужчина послушал его и добровольно вышел из квартиры. Он сел в машину прокурора и поехал с ним.

В настоящее время жизни и здоровью шестерых ребят ничего не угрожает, они находятся в медицинском учреждении в безопасности, сообщили в прокуратуре.