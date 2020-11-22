Акцию протеста в Париже разогнали водометами из-за метания камней в полицейских

В Париже прошла акция протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», запрещающего фото- и видеосъемку сотрудников полиции. После того как в полицейских полетели камни и бутылки, митинг разогнали водометами.

В пятницу законопроект был принят в первом чтении. Он предусматривает наказание за злонамеренное распространение изображений стражей порядка. В субботу во Франции прошли несколько демонстраций, среди организаторов были, в частности, союзы журналистов. Митингующие называют закон нападением на свободу выражения мнения, сообщило издание Le Parisien.

В Париже акция проходила на площади Трокадеро. К вечеру, когда полиция потребовала от собравшихся разойтись, некоторые активисты начали забрасывать полицейских бутылками и выкрикивать оскорбления.

Полиция несколько раз применяла водомет. Были задержаны 23 человека. Один полицейский получил легкие травмы.