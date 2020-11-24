Шестеро заложников из Колпина. Как петербуржец держал под ножом детей и сдался после уговоров прокурора

Пьяный петербуржец Денис Бельтюков взял в заложники шестерых своих детей и спустя несколько часов сдался полиции. Соседи говорят, что он часто пил и буянил. Но этот дебош, похоже, обернется тюремным сроком.

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга, захвативший в заложники своих шестерых детей, сдался полиции. Сначала он отпустил несовершеннолетних, а затем и сам вышел из квартиры. Детей отвезут в больницу, а потом ими займутся органы опеки. Против отца возбудили дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении детей свободы, сообщила представитель СКР в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Захват заложников на Пролетарской улице

Утром 24 ноября 38-летний Денис Бельтюков выгнал жену из квартиры на Пролетарской улице, забаррикадировался и начал угрожать, что зарубит детей топором. Требований петербуржец так и не выдвинул, только кричал, чтобы под окнами дома осталась одна его супруга. В противном случае он угрожал убить детей. Как только кто-то приближался к окнам, он ставил сына на подоконник и приставлял к его горлу нож. Из-за этого силовики не могли штурмовать квартиру.

Одна из жительниц дома рассказала «360», что видела, как отец вытаскивал маленького сына на подоконник и приставлял к нему нож.

«Мужчина держал ребенка на подоконнике. Сверху рукой водил ножом по нему. Жестко так, мальчишка кричал. Просил всех уйти. Из этого было понятно, что он держит в заложниках своих детей собственных. У него топор какой-то там серьезный», — сказала женщина.

Соседка Оксана подтвердила «360», что отец агрессивно реагировал на прохожих и угрожал зарезать сына, если под окнами останется кто-то, кроме его супруги.

«Мужчина вытащил ребенка из окна первого этажа, подставил нож к голове и ему говорит: „Кричи громче, чтобы все ушли“. До этого, как рассказали соседи, он просил пива. Поговорив с полицейскими, я купила ему пиво и поднесла. Он стал орать и кинул ножом с окна в меня», — пояснила Оксана.

Полиция оцепила придомовую территорию, на которой остались жена и помогавший ей психолог. Бельтюков выкрикивал матерные угрозы и ругательства, а та с безопасного расстояния пыталась его успокоить.

В итоге с ним договорился прокурор Колпинского района Игорь Ивкин: уговорил выпустить детей. Бельтюкова забрали в Следственный комитет и вызывали ему психиатров.

Семейные проблемы и долги

Соседи рассказали, что семья лишь недавно стала арендовать квартиру в этом доме. По их словам, буйствовать мужчина начал накануне вечером. Из-за этого его жена ушла в ночь из дома, оставив детей. Такое происходит не впервые, во дворе семью называют неблагополучной, хотя на учете в полиции Бельтюков не состоял.

«Это не первый раз уже такие ситуации не очень хорошие у них происходят. Не раз полиция к ним выезжала, выпивают постоянно», — добавила Оксана.

«Мужик как мужик. Выпивает иногда, да. Но чтобы агрессивный был — не знаю. Я один раз только был у него, но дома тогда не было ни жены, ни детей. Он выпивший был, но агрессии не было. Нормально все было, и квартира у них обычная. При мне он не буянил. Я пришел, сделал работу и ушел», — рассказал «360» сотрудник коммунальных служб.

Источник РИА «Новости» рассказал, что мужчина состоял на учете в психдиспансере и имел финансовые проблемы.

Сестра его жены рассказала Mash, что трое детей пары были общими, а трое — от прошлых отношений супруги. А в Санкт-Петербург, где мужчина зарабатывал ремонтами, перебрались из Архангельска. «Фонтанка» со ссылкой на базу судебных приставов сообщила, что у Бельтюкова были долги на 217 745 рублей.