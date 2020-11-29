Прокуратура обвинила лечащего врача Марадоны в преступной халатности

Правоохранителям удалось восстановить картину последних дней жизни Марадоны. Футболиста перевезли в дом в пригороде Буэнос-Айреса из больницы, где ему провели операцию на мозге. Врачи требовали, чтобы рядом с пациентом находились клиницист, невролог, а также дежурила скорая помощь с дефибриллятором на случай ухудшения его состояния.

Документы на выписку подписал доктор Луке. Согласно показаниям врачей, которые прибыли по вызову, когда Марадоне стало плохо, в комнате не было дефибриллятора, а смотревшая за спортсменом медсестра заявила, что делала ему непрямой массаж сердца.

По словам Альфредо Каэ, который уже спасал Марадону от смерти после передозировки кокаином, врач должен был дежурить около его постели постоянно даже после выписки.

«Мне казалось нелогичным, что его выписывают так быстро. Диего должен был остаться клинике, где ему могли оказать квалифицированную помощь», — заявил он.

Врач подчеркнул, что не понимает действий своего коллеги Луке, который добился выписки спортсмена и помещения его в неизвестном доме, где не было никакой медицинской бригады, подготовленной для помощи пациентам с больным сердцем.

В ходе показаний выяснилось, что лечащий врач покинул дом Марадоны в четверг, 19 ноября, а вернулся только в воскресенье, 22 числа. Все это время за состоянием футболиста следила только медсестра.

В больницу Марадона попал 2 ноября. Его лечащий врач Луке объяснил, что у него были анемия и обезвоживание. В ходе обследования врачи заявили, что у пациента нашли субдуральную гематому, которую немедленно прооперировали. Буквально через несколько дней его перевезли в дом в пригороде Буэнос-Айреса, где он скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате отека легких, вызванного сердечной недостаточностью.

Расследование началось после заявления адвоката Марадоны Матиаса Морлы, который назвал действия врачей преступными. Он заявил, что его подзащитного оставили без медицинского наблюдения на 12 часов, а машина скорой помощи прибыла только через полчаса после звонка.