Сборная России без Дзюбы разгромно проиграла Сербии. В чем причина?

В среду вечером, 18 ноября, сборная России с разгромным счетом 5:0 проиграла сборной Сербии в Лиге наций. Теперь команда окажется в третьей корзине жеребьевки при отборе на чемпионат мира 2022 года. Футбольные эксперты уверены, что главная проблема — в несобранности команды, а вот насчет роли Артема Дзюбы в этом поражении мнения разошлись.

После матча Россия — Сербия, который завершился со счетом 0:5, у болельщиков осталось много вопросов как к игрокам, так и к главному тренеру сборной Станиславу Черчесову. На пресс-конференции он объяснил поражение тем, что «у них все залетело, а у нас — нет».

Вопросы к сборной

Матч игроки российской сборной, по мнению футбольных экспертов, провели вяло, мало двигались и не показывали уровень игры, который был необходим на этой встрече. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой уверен, что эта история повторяется в российской сборной из сезона в сезон, а перемен к лучшему, к сожалению, пока не намечается.

«Жалко, что из года в год у нас происходит одна и та же история: как только нам надо что-то выиграть, мы проигрываем. Надеемся на других, но другие нам не помогают. У нас были хорошие шансы, но мы позорно проиграли», — уверен он.

Футбольный эксперт, экс главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт рассказал «360» о том, что, прежде всего, была непонятна тактика игры российской сборной, это было одной из важнейших причин проигрыша.

«В тактическом плане сербы нас переигрывали, это было видно. Непонятна у нас была схема, размытая тактика игры. Сложилось впечатление, что многие футболисты сборной России, откровенно говоря, не знали, что делать. Особенно это касается первого тайма», — уверен Раппопорт.

Он также добавил, что вызывают вопросы и некоторые кадровые решения главного тренера российской сборной. В частности, бывший тренер отметил, что не в первый раз неубедительно играют футболисты в опорной зоне.

«Это очень серьезная зона, из нее забивают, а там наши футболисты выглядят не очень. Игроки опорной зоны должны выглядеть по-другому», — заявил Раппопорт.

Проблемы состава

Один из главных вопросов после матча — игра вратаря. Замену Гильерме, который пропустил в первом тайме четыре мяча, Черчесов объяснил тем, что у игрока просто был плохой тайм. Однако вышедший на замену Сослан Джанаев тоже пропустил мяч.

Борис Раппопорт заявил, что позиция главного тренера сборной по поводу вратаря ему не понятна, так как даже в «Локомотиве» Гильерме, по его мнению, проявляет себя не слишком впечатляюще. Раппопорт отметил, что в российском футболе есть достойные голкиперы, которые могли бы выручать команду в сложных моментах, как это делал Игорь Акинфеев. Но их по каким-то причинам в сборную не приглашают.

«Я думаю, что у нас есть вратари, и, может быть, стоило обратить внимание на голкиперов, которые более стабильно играют в чемпионате России: Миша Кержаков, Александр Беленов… Вообще, при таком положении с вратарями нужно пытаться Акинфеева вернуть в сборную, потому что его уровня у нас пока никого нет», — заявил он.

Отметил Раппопорт и то, что команде заметно не хватало главного бомбардира, Артема Дзюбы. С решением не вызывать спортсмена в сборную экс-тренер оказался категорически не согласен.

«Совершенно непонятное и неоправданное решение с отлучением Дзюбы. На мой взгляд, это худшее проявление советских времен, такого быть не должно. У нас как с Акинфеевым — нет других игроков его уровня, так и Дзюба является сильнейшим игроком в группе атаки, и пока никого близко даже к нему нет», — объяснил он.

К тому же, добавил Борис Раппопорт, игра сборной во многом выстроена под Дзюбу, поэтому его отсутствие весьма ощутимо и удивительно.

Александр Мостовой с позицией старшего коллеги не согласен: бывший игрок сборной поддерживает решение действующего главного тренера. Футболист отметил, что присутствие Дзюбы только мешало бы игрокам сосредоточиться. Тем более что в составе есть и другие хорошие нападающие.

«Мы просто привыкли, что, если что-то трудное, надо ударить вперед мяч, и Дзюба зацепится, примет, скинет, как в „Зените“. Конечно, на игре это сказывается, но есть же Заболотный, есть Соболев, есть еще человек пять в нападении», — уверен Мостовой.

Гол в сослагательном наклонении

«Даже если бы мы забили наш первый момент, это ничего бы не изменило. Сербы были объективно свежее, лучше — и заслуженно выиграли. А у нас не было движения, которое должно быть. Когда команда физически не готова, мы выглядим ниже уровня, который можем показать», — заявил на пресс-конференции Черчесов.

Однако многие уверены, что этот гол мог бы спасти от совсем уж позорного результата «всухую». Но решить исход матча или кардинально изменить ситуацию, уверены эксперты, неудавшийся гол Заболотного не смог бы.

«На первой минуте был момент у Заболотного, говорят, если бы он забил, что-то бы поменялось. Но он не забил. Но мы проигрываем не 1:2, а 5:0, это беда», — уверен Мостовой.

Отмечают и то, что наша команда в этом матче практически не боролась — даже не за победу, а за то, чтобы закончить матч достойно. «Стоит сказать и об уровне безволия команды, особенно в первом тайме это было заметно. Команда, которая пропускает гол и после этого разваливается, а после второго тем более, такого безволия я не видел давненько. Не удалось Черчесову организовать игру и в тактическом плане, и в психологическом», — считает Борис Раппопорт.

При этом, уверен бывший тренер, команда Сербии показала себя очень хорошо и практически не давала россиянам возможности атаковать. Они успевали накрывать все попытки наших футболистов забить, а игрокам сборной России просто не хватало мастерства, чтобы выдержать паузу и забить.

«Очень сильно выглядели сербы, как будто они играли за сборную Бразилии лучших времен. Но, с другой стороны, мы дали им так сыграть. Так, как наша команда оборонялась, так действовать нельзя», — заключил Раппопорт.