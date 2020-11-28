Дзюба травмировался на встрече с «Арсеналом». Он держался за пах, покидая поле

Место нападающего «Зенита» занял Даниил Шамкин. О точном характера травмы Дзюбы пока не известно.

Матч закончился вничью со счетом 0:0. По итогам встречи «Зенит» набрал 32 очка, что сравняло его с ЦСКА. По дополнительным показателям он поднялся на первое место в таблице Российской премьер-лиги. В активе «Арсенала» 14 очков и 13-е место.

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба стал главным героем новостей после того, как в открытый доступ попало его интимное видео. Против него началась травля со стороны фанатов и простых пользователей. Тренер сборной Станислав Черчесов не стал вызывать его на ноябрьские сборы.

В защиту футболиста выступили российские звезды, в том числе актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант, певица Наташа Королева.

Сам нападающий «Зенита» извинился за слитый ролик. Он сказал, что случившееся стало для него большим ударом. Дзюба поблагодарил людей за поддержку. Впредь футболист пообещал жить достойно, чтобы никому за него не было стыдно. После он признался, что Черчесов его по-отечески пожурил.