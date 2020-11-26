Наклонная дорожка Марадоны. Как наркотики повлияли на сердце футболиста

Диего Марадона умер в результате остановки сердца. Спортсмен регулярно становился героем скандалов, годами употреблял наркотики и не скрывал пристрастия к кокаину, который серьезно подрывает здоровье и влияет на сердечно-сосудистую систему. Марадоне было всего 60 лет.

Ранее Марадону госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, однако 11 ноября его выписали из больницы после операции. Он оставался дома в Буэнос-Айресе. Утром 25 ноября спортсмен проснулся бледный и жаловался на холод. После завтрака он вернулся в кровать и произнес свои последние слова: «Я плохо себя чувствую».

Медсестра, которая ухаживала за Марадоной после недавней выписки из больницы, вызвала скорую помощь. Врачи не смогли спасти звезду спорта. Около 12:00 по местному времени медики констатировали смерть. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Пристрастие Марадоны к наркотикам

В прошлом у Марадоны были серьезные проблемы с наркотиками. Футболист признавался, что начал употреблять кокаин, еще будучи игроком «Барселоны». За нее футболист выступал в 1982–1984 годах. Допинг нужен был для того, чтобы «почувствовать себя жизнерадостным». Употребление запрещенных веществ сопровождалось длительными депрессиями и периодами агрессии по отношению к близким.

«Я ничего не чувствовал, я был зомби. Я принимал наркотики, когда играл в футбол, но не для того, чтобы стимулировать себя. Те, кто говорит, что кокаин помогает творить, ничего не понимают. Если вы принимаете кокаин и остаетесь профессиональным футболистом, то очень скоро не сможете выходить на поле. Он съедает ваши силы», — говорил спортсмен.

По словам Марадоны, наркотики сделали его плохим игроком.

Принимая кокаин, я делал одолжение своим соперникам Диего Марадона.

Тренер по физподготовке Фернандо Синьорини, который работал с Марадоной в сборной Аргентины, рассказал, что футболист предлагал и ему попробовать наркотики.

«Помню, как схватил его за лодыжку и говорю: „Что ты делаешь?“ А он хотел пригласить меня попробовать кокаин вместе с ним, на что я сказал: „Зачем?“ Он ответил: „Понимаешь, он тебя разговорит, ты сможешь болтать о чем угодно“», — вспоминал Синьорини.

Тренер отказался от предложения и объяснил это тем, что хочет мыслить трезво. Более того, наркотики — удовольствие не из дешевых. «Чтобы употреблять эту штуку, нужна куча денег. Думаете, я Марадона? Я был тренером Марадоны», — сказал Синьорини.

Сам футболист утверждал, что полностью избавился от зависимости 16 лет назад. Удалось это сделать, уверен Марадона, благодаря его близким. Именно они поддерживали легенду футбола.

Однако два года назад Марадону вновь заподозрили в употреблении запрещенных веществ. После игры третьего тура чемпионата мира в России между командами Аргентины и Нигерии Марадоне стало плохо. На тот момент он успел потанцевать с болельщиками, поспать, показать средний палец и даже помолиться — все это во время одного матча.

Однако сам Марадона слухи о наркотиках опроверг.

«Я хочу сказать всем, что я в порядке, я не был госпитализирован. В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание. Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но как я могу уйти?! Я решил остаться. Посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!» — заявил тогда спортсмен.

Что наркотики делают с сердцем

Любое вещество, принимаемое в избыточном количестве, отрицательно влияет на организм. Об этом в разговоре с «360» заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

«Вопрос избыточности. Это очевидно совершенно. Употребление психоактивных веществ с точки зрения влияния на организм <…> в сильной степени определяется, что есть конкретно взятый организм, какие у него ресурсы. Судя по всему, Марадона генетически имел крепкий организм», — отметил собеседник.

Известно, что у него были ситуации избыточного употребления. У некоторых людей это приводит к смерти. Если у человека были подобные ситуации, это должно было сказаться на сердце.

«Нельзя рассматривать его смерть вне контекста его генетики, истории других заболеваний. Вырывать из контекста историю наркотиков не стоит. Он все-таки умер не от передозировки», — объяснил Зыков.