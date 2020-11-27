МИД Ирана не исключил причастность Израиля к убийству ядерщика

Главу организации исследований и инноваций Мохсена Фахризаде убили в Иране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что к покушению может быть причастен Израиль.

«Сегодня террористы убили выдающегося иранского ученого. Это трусость с серьезным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников», — написал Зариф в Twitter.

Иранский министр призвал международное сообщество к осуждению покушения. По его словам, Западу следует отказаться от использования «позорных двойных стандартов». В свою очередь, советник лидера Ирана Али Хаменеи Аятолла Сеид Хасан Амоли пообещал отомстить за убийство Фахризаде.

«Мы, как гром, ударим по убийцам мученика», — привело его слова агентство Reuters.

Ранее пресс-служба Минобороны Ирана сообщила, что 27 ноября вооруженные террористы убили главу организации исследований инноваций военного ведомства Мохсена Фахризаде. Ядерщик скончался от ранений в больнице. Фахризаде занимался ядерными исследованиями. В иранском Минобороны назвали произошедшее терактом.