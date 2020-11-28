Париж охватили новые протесты. Французы выступили против анонимности силовиков

Тысячи демонстрантов в Париже заполнили площадь Республики и прилегающие улицы. Они вышли на акцию против поправки в закон, запрещающей распространять фото силовиков. Мирный протест перерос в погромы. Мирная демонстрация переросла в погромы. Участники забросали полицию бутылками, начали поджигать машины и строить баррикады. Полиция применила слезоточивый газ.

Погромы, поджоги и баррикады

Шествие началось около 14:00 (16:00 по московскому времени) на площади Республики. Через некоторое время к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Сначала протестующие выкрикивали оскорбления в адрес полиции, после этого в силовиков полетели бутылки, камни и файеры.

Участники акции поджигали машины, мусорные баки, выбили стекла в ресторане. Протестующие предприняли попытку поджечь окна в здании Банка Франции. На улицы Парижа прибыли пожарные.

Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел сообщил, что в Париже в акциях протеста приняли участие порядка 46 тысяч граждан. Десятки тысяч демонстрантов прошли маршем в более чем 70 городах Франции.

При этом уже через несколько часов французское телевидение сообщило, что число участников демонстрации По всей стране перевалило за отметку в 133 тысячи.

Среди митингующих были журналисты, студенты факультета журналистики, «левые активисты», группы по защите прав мигрантов и граждане различных политических взглядов, пишет France24.

Десятки задержанных и пострадавшие

По последним данным, число задержанных во французской столице возросло до 46 человек. Глава МВД Франции сообщил, что в ходе протестных акций пострадали 37 правоохранителей.

«По предварительным данным, 37 полицейских и жандармов получили ранения во время демонстраций. Я еще раз осуждаю недопустимое насилие в отношении правоохранительных органов», — написал министр на своей в своем Twitter-аккаунте.

Закон «О глобальной безопасности»

Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Согласно 24-й статье документа, за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» нарушителю грозит год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Против этой статьи выступили журналистские профсоюзы. Они опасаются, что после вступления документа в силу работники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на митингах и акциях протеста.

Французские власти неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам фиксировать действия полиции.

«Законопроект никоим образом не поставит под угрозу права журналистов или обычных граждан информировать общественность», — заявила депутат Алиса Туро. Ее процитировала газета France24. По словам депутата, статья «поставит вне закона любые призывы к насилию или репрессиям в отношении полицейских в социальных сетях — и только».