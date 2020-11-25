Суд заключил под стражу Дениса Бельтюкова, захватившего в заложники шестерых детей
Следователь заявил, что Бельтюков свою вину признал в полном объеме. Обвиняемый рассказал, что с позицией обвинения не согласен, так как дети просто находились дома и никого он не удерживал. Бельтюков добавил, что очень любит детей и жену и хочет жить с ними вместе.
Он попросил у суда другую меру пресечения: домашний арест в квартире, которую он сейчас ремонтирует, если с семьей нельзя. Судья решил по-другому. Прокуратура поддержала ходатайство следователей о заключении под стражу.
«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — добавил обвиняемый. Он сказал, что хочет пройти лечение, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло.
Утром 24 ноября 38-летний Бельтюков выгнал жену из квартиры, заперся вместе с шестью детьми и начал из окна угрожать, что убьет их. Никаких требований он не выдвигал, просил только, чтобы все ушли. После переговоров с прокурором от отпустил детей и сдался. Ему уже предъявили обвинение.