Суд заключил под стражу Дениса Бельтюкова, захватившего в заложники шестерых детей

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Дениса Бельтюкова. Его обвиняют в незаконном лишении свободы своих детей. Накануне он заперся в квартире в Колпинском районе с шестью детьми и грозился убить их. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следователь заявил, что Бельтюков свою вину признал в полном объеме. Обвиняемый рассказал, что с позицией обвинения не согласен, так как дети просто находились дома и никого он не удерживал. Бельтюков добавил, что очень любит детей и жену и хочет жить с ними вместе.

Он попросил у суда другую меру пресечения: домашний арест в квартире, которую он сейчас ремонтирует, если с семьей нельзя. Судья решил по-другому. Прокуратура поддержала ходатайство следователей о заключении под стражу.

«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — добавил обвиняемый. Он сказал, что хочет пройти лечение, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло.

Утром 24 ноября 38-летний Бельтюков выгнал жену из квартиры, заперся вместе с шестью детьми и начал из окна угрожать, что убьет их. Никаких требований он не выдвигал, просил только, чтобы все ушли. После переговоров с прокурором от отпустил детей и сдался. Ему уже предъявили обвинение.