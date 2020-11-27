Главу организации оборонных исследований убили в Иране

Руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде стал жертвой покушения. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Сегодня, во второй половине дня, вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован», — привело РИА «Новости» сообщение иранского Минобороны.

В пресс-службе добавили, что Фахризаде скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков. На кадрах с места покушения можно увидеть автомобиль со следами от пуль на лобовом стекле. Также на асфальте рядом с машиной остались следы крови.

Как уточнил телеканал Press TV, убийство произошло недалеко от Тегерана. Согласно информации из открытых источников, Фахризаде раньше служил в Корпусе Стражей Исламской революции. Кроме того, он руководил Физическим исследовательским центром. МАГАТЭ пыталось взять у него интервью о работе центра, но получило отказ.

Западное разведсообщество полагает, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Более того, ученый работал над проектом по созданию ядерной бомбы. В Иране уже совершались покушения на людей, связанных с ядерными исследованиями.