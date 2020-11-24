Житель района Колпино в Санкт-Петербурге знаком с семьей, где мужчина захватил в заложники шестерых несовершеннолетних. Владимир Изотов рассказал «360», что многодетная мать ведет себя доброжелательно, а ее дети выглядят ухоженно.

«Мне жена позвонила, здесь у меня внук. Я за внуком выбежал, а теперь домой не зайти. У них (у этой семьи — прим. ред.) четвертая парадная, у меня пятая», — вспомнил пенсионер момент, когда узнал о случившемся.

По его словам, с захватчиком он лично не знаком, а вот с его женой поддерживал добрососедские отношения.

«Жена меня знает: „Здрасьте, здрасьте. До свидания, до свидания“. [Дети] хорошо одеты», — добавил Изотов.

Он не знает, чем занимается женщина. Пока местный житель не может вернуться домой — полиция не пускает людей к зданию.

Петербуржец захватил шестерых детей в заложники 24 ноября. Об это около 12:00 полиции рассказала его жена. Он выгнал ее из квартиры, а детей удерживает внутри рядом с собой.

Соседи рассказывали о том, что мужчина агрессивен. Он вытащил одного ребенка из окна, приставил к нему нож и потребовал, чтобы все ушли. Кроме того, захватчик агрессивно отреагировал на попытку местной жительницы передать ему пиво, которое он хотел получить.