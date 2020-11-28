Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените» после скандала со сливом интимного видео

Артем Дзюба снова вышел на поле в составе «Зенита» с капитанской повязкой. Сегодня сине-бело-голубые встречаются в гостях с тульским «Арсеналом». На официальной странице «Зенита» в Twitter опубликовали стартовый состав.

Матч 16-го тура РПЛ начался в 14:00. На стадионе «Арсенал» собрались около полутора тысяч любителей футбола. «Зенит» приехали поддержать 95 болельщиков. 24 ноября петербургский клуб проиграл римскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.

Нападающий «Зенита» и национальной сборной по футболу Артем Дзюба попал в неприятную историю. Кто-то слил в Сеть его интимное видео, после чего футболиста начали травить. Он публично признал свою ошибку и поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в трудную минуту.

Тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал форварда на ноябрьские сборы. Без него команда уступила сербам со счетом 0:5. Дзюба рассказал, что созванивался с Черчесовым. Наставник сборной по-отечески пожурил спортсмена.