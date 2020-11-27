Главу администрации острова Русский привлекут к ответственности за бездействие в условиях ЧС

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отстранил от работы чиновницу, которая отвечала за остров Русский. Она ничем не помогла местным жителям после обрушившегося на регион циклона.

Кожемяко принял такое решение на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС, которое состоялось 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — заявил губернатор.

Главе Владивостока Олегу Гуменюку он поручил отстранить руководителя административно-территориального управления от работы «за непринятие мер по оказанию помощи населению».

«Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности», — обратил внимание Кожемяко.

Ситуацию на острове теперь будет контролировать замглавы Владивостока. Ему поручено организовать необходимую работу для оказания помощи населению.

«Невозможно без участия местной власти решать проблемы на местах. Нужно формировать заявки, встречаться с населением, оказывать действенную помощь», — подчеркнул Кожемяко.

По распоряжению губернатора на острове Русский в пятницу установят дополнительные полевые кухни. Жители удаленных поселков получат 150 газовых плит, им установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива.

На острове многие дома остались без света еще 18 ноября. Электроснабжение восстановлено частично. Движение по мосту, который соединяет остров Русский с материком, закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Уехать можно только на пароме, вмещающем 20 машин. Открытие моста переносили уже несколько раз.

В Приморье из-за пришедшего в регион снежного циклона ввели режим ЧС.