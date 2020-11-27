Прокуратура Аргентины начала расследование смерти Марадоны

Последние дни Марадона провел в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. Он восстанавливался после операции на мозге, которую ему провели 12 ноября. Тогда у него обнаружили у него субдуральную гематому.

Личный врач спортсмена Леопольдо Луке назвал операцию достаточно стандартным вмешательством. После нее медики выписали его домой. Ухаживать за ним осталась медсестра, которую звали Гизела.

Расследование началось с заявления адвоката Марадоны Матиаса Морлы, который назвал действия врачей преступными. Он заявил, что его подзащитного оставили без медицинского наблюдения 12 часов, а машина скорой помощи прибыла только через полчаса после звонка.

Агентство со ссылкой на свои источники сообщило, что первоначально медсестра Гизела заявила, что утром зашла в спальню к футболисту, убедилась, что он спит и вышла. После Гизела расширила свои показания и отметила, что слышала, как Марадона ходит по комнате утром.

На втором допросе девушка призналась, что ничего такого не было. Ее заставили сказать, что спортсмен находился под ее контролем. На самом же деле она решила дать ему отдохнуть и не открывала дверь в его спальню.

Выяснилось, что врачей вызвал личный помощник футболиста Максимилиано Помарго. По камерам наблюдения следователи выяснили, что до дома Марадоны скорые доехали за 11 минут.

Помарго и другие люди, которые находились в доме подтвердили, что футболист находился без медицинского наблюдения с вечера до позднего утра. Для пациента перенесшего операцию на мозге и с серьезными зависимостями это достаточно опасно.

Следователи назначили исследование крови покойного на предмет следов алкоголя или токсических веществ. Вскрытие показало, что Марадона умер в результате отека легких, вызванного сердечной недостаточностью.

Диего Марадону похоронили на частном кладбище Jardin de Bella Vista недалеко от Буэнос-Айреса. Там же покоятся его родители. В Аргентине объявили трехдневный траур.