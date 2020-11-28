Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ядерщика

Преступление не отразится на развитии атомной отрасли в стране, уверен глава государства.

«Его мученическая смерть не остановит наши достижения», — сказал Роухани.

Фахризаде погиб от рук террористов в населенном пункте Абсард рядом со столицей Ирана. Об этом стало известно 27 ноября. Сначала там подорвался смертник, после чего другие нападавшие обстреляли машину ученого. В результате погибли несколько человек, в том числе, возможно, родственники Фахризаде.

О возможном следе Израиля в убийстве создателя ядерной программы уже говорил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он также обвинил страны Запада в двойных стандартах и призвал международное сообщество осудить это преступление. Власти Ирана намерены жестоко наказать виновных в убийстве видного иранского физика-ядерщика.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Израиль и США «отказаться от авантюр» после убийства Фахризаде. Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для «защиты своего народа и своих интересов», говорил дипломат. В ответ ООН призвала к сдержанности в Ближневосточном регионе.

Мохсен Фахризаде — физик-ядерщик, который руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Он служил в Корпусе Стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также возглавлял Физический исследовательский центр.